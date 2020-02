Ghost Recon Breakpoint z kolejnymi problemami, nowa zawartość trafi do gry później niż obiecano

Ghost Recon Breakpoint miał otrzymać nową zawartość pod koniec lutego, ale już teraz wiemy, że twórcom nie uda się dotrzymać tego terminu.

Ghost Recon Breakpoint zapowiadało się na naprawdę ciekawy i ambitny projekt. Niestety, rzeczywistość szybko zweryfikowała najnowszą odsłonę serii. Twórcy gry - studio Ubisoft Paris, zdecydowanie nie podołali zadaniu i uczynili z Breakpoint jedną z najgorszych części w historii tego zasłużonego cyku taktycznych shooterów. Na szczęście francuski producent, jak to ma w zwyczaju, postanowił walczyć o swoje dzieło i od dnia debiutu nieustannie pracuje nad jego ulepszeniem.

W ciągu kilku pierwszych miesięcy udało się wyeliminować większość błędów i usprawnić podstawowe systemy gry. Następnie, choć nie bez mały problemów, udało się wprowadzić pierwsze istotne rozszerzenie zawartości, w postaci wydarzenia powiązanego z serią filmów Terminator. W lutym miała pojawić się kolejna ważna aktualizacja, wprowadzająca m.in. nową klasę postaci - inżyniera, oraz nowy sposób zabawy w Ghost Recon Breakpoint - tryb immersyjny.

Niestety, po raz kolejny okazało się, że "łatanie" tak dużej produkcji nie należy do prostych zadań i twórcy, w najnowszej wiadomości do fanów, poinformowali, że aktualizacja zadebiutuje później niż planowano. Kiedy dokładnie? Tego niestety nie ujawniono. Obecnie Ubisoft Paris obiecuje, że nowa zawartość z pewnością pojawi się jeszcze tej wiosny. Więcej informacji, na temat trybu immersyjnego mamy poznać podczas streamu, który odbędzie się 5 marca. Nowy sposób zabawy powstaje przy ścisłej współpracy z fanami i ma on zapewnić rozgrywkę zbliżoną do poprzedników, a więc znacznie bardziej stawiającą na symulację. Niestety, Breakpointowi na razie znacznie bliżej do looter-shootera.

Ubisoft stara się jak może, problem w tym, że nawet najlepsze chęci mogą już nie wystarczyć, aby naprawić Ghost Recon Breakpoint. Szkoda, szczególnie, że od pierwszej prezentacji tytułu, zapowiadał się on niezwykle ciekawie.

źródło: gamingbolt.com