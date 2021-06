Ghost of Ikishima już niemal pewne. Sony zrobiło kolejny ruch

Pogłoski dotyczące Ghost of Ikishima zdają się być prawdziwe. Sony właśnie zarejestrowało domenę dla tego tytułu.

W ostatnim czasie pojawiało się dość sporo pogłosek na temat samodzielnego dodatku do hitu z PS4, czyli Ghost of Tsushima. Teraz te informacje zdają się potwierdzać, ponieważ Sony zarejestrowało domenę dla Ghost of Ikishima. Gra podobno ma zostać zapowiedziana podczas nadchodzącego State to Play, które według plotek ma się odbyć 8 lipca.

Dodatek miałby nas zabrać na całkiem nowe tereny i zapewnić około 3-4 godziny rozgrywki.

Sony zarejestrowało domenę ghostofikishima.com, która w tym momencie przenosi nas do strony głównej PlayStation. Raczej nie jest to żart ze strony twórców, którzy chcieliby zabawić się kosztem graczy i ich oczekiwań w związku z tym tytułem.

Aktualnie nie wiadomo nic więcej na temat potencjalnego dodatku. Wystarczy czekać i mieć nadzieję, że rzeczywiście 8 lipca poznamy nowe informacje o Ghost of Ikishima.

Zobacz także: Ghost of Tsushima Director's Cut nadchodzi na PS4 i PS5