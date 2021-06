Ghost of Tsushima Director's Cut nadchodzi na PS4 i PS5

Wersja reżyserska gry Ghost of Tsushima została ujawniona w serwisie ESRB.

Od kilku dni w sieci pojawiają się informacje i plotki o rozszerzeniu do Ghost of Tsushima. Dodatek miłaby się nazywać Ghost of Ikishima. Bardzo możliwe, że podstawowa wersja gry wraz z DLC pojawi się już niedługo w zestawie na konsole PS4 oraz PS5. Takie informacje zostały ujawnione przez ESRB, czyli organizację, która bada zawartość gier oraz nadaje odpowiednią klasyfikację wiekową.

ESRB lists Ghost Of Tsushima: Director's Cut for PS4 and PS5https://t.co/jyDyBU3t1T pic.twitter.com/klELD1tYOd — Nibel (@Nibellion) June 29, 2021

Nie wiemy aktualnie, co dokładnie znajdzie się w wersji Ghost of Tsushima Director's Cut. Mając jednak na uwadze ostatnie informacje związane z dodatkiem, bardzo możliwe, że właśnie taki zestaw, czyli podstawkę plus dodatek, otrzymają gracze kupujący wersję reżyserską.

Sony nie pojawiło się ze swoją konferencją na tragach E3. Od dłuższego czasu wiemy, że Japończycy szykują się do własnego eventu. Prawdopodobnie podczas niego, Ghost of Tsushima Director's Cut zostanie oficjalnie zaprezentowane.

