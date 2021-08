Ghost of Tsushima: Legends jako osobna gra. Znamy cenę

Tryb kooperacyjny do Ghost of Tsushima pojawi się jako osobna gra. Znamy cenę i datę premiery.

Legends początkowo pojawił się jako kooperacyjny tryb do podstawowej wersji Ghost of Tsushima. Twórcy ogłosili, że tytuł pojawi się na rynku jako osobna gra. Będzie dostępna na konsolach PS4 i PS5 od 3 września. Ghost of Tsushima: Legends będzie kosztowało 19,99 euro, czyli około 91 złotych. Wszyscy posiadacze Ghost of Tsushima oraz Ghost of Tsushima: Directors Cut zagrają w Legends za darmo.

Gra będzie wzbogacona o kilka nowości. W trybie Rivals, jako dwa rywalizujące ze sobą zespoły będziemy walczyć z grupami wrogów. Za każdego pokonanego oponenta, będziemy mogli nakładać negatywne efekty na gracza z przeciwnej drużyny.

Dodatkowo, w "Wyzwaniach Mistrzowskich" będziemy mogli podnieść poziom naszego ekwipunku do 120 lvl oraz otrzymamy dodatkowy slot na perk.

Twórcy informują także, że 20 sierpnia, wraz z premierą Ghost of Tsushima: Directors Cut, Legends zostanie mocno odświeżony. Poprawi się także balans gry. W dniach od 10 września do 1 października w trybach Rivals oraz Survival pojawią się nowe mapy inspirowane wyspą Iki.

