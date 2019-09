Ghost of Tsushima może okazać się najpiękniejszą grą na konsoli PlayStation 4

Pod wrażeniem oprawy graficznej gry Ghost of Tsushima jest Shuhei Yoshida, jeden z najważniejszych ludzi w Sony.

Gra Ghost of Tsushima po raz pierwszy została zaprezentowana w 2017 roku podczas Paris Game Week. Rok później, podczas targów E3 2018 otrzymaliśmy materiał wideo prezentujący grę w akcji. Już wtedy najnowsza produkcja doświadczonego studia Sucker Punch Productions, znanego głównie z serii InFamous oraz Sly, urzekła nas niezwykle dopracowaną oprawą graficzną.

Shuhei Yoshida stojący na czele Sony Interactive Entertainment, w wywiadzie dla magazynu Famitsu przyznał, że miał już okazję zagrać w produkcję studia Sucker Punch. Ujawnił on, że gra bardzo mu się podoba, a oprawa graficzna jest wręcz "zapierająca dech w piersi". Podczas zabawy pan Yoshida niejednokrotnie przestawał grać, aby móc napawać się widokami z gry. Warto dodać, że mówi to osoba, która miała już okazję ogrywać The Last of Us 2. Śmiało możemy zatem stwierdzić, że Ghost of Tsushima będzie jedną z najpiękniejszych gier tej generacji na wyłączność konsoli PlayStation 4.

Dla przypomnienia, oto jak prezentowała się gra podczas targów E3 w 2018 roku.

Ghost of Tsushima wciąż nie ma wyznaczonej daty premiery, produkcja zmierza wyłącznie na konsole PlayStation 4.

źródło: famitsu/wccftech