Ghost of Tsushima na nowym, klimatycznym zwiastunie

Sony i studio Sucker Punch Productions zaprezentowali dzisiaj nowy zwiastun z nadchodzącej produkcji - Ghost of Tsushima.

Sony zapewniło posiadaczom konsol PlayStation 4 wyjątkowo gorące lato 2020. Już za nami premiera The Last of Us Part II, które, według krytyków, okazało się grą niemal wybitną, a przed nami kolejny tytuł na wyłączność PS4 - Ghost of Tsushima.

Z okazji zbliżającej się premiery, Sony oraz twórcy gry - Sucker Punch, zaprezentowali nam dzisiaj nowy, klimatyczny zwiastun produkcji, pod tytułem "A storm is coming".

Przypomnijmy, produkcja studia Sucker Punch Productions (seria InFamous) przeniesie nas do Japonii z końca XIII wieku. Gracze wcielą się w samuraja Jina Sakaia, którego zadaniem jest odwet na Mongolskich najeźdźcach. Ghost of Tsushima to największa gra w historii Sucker Punch, jej ukończenie ma zająć około 40 - 50 godzin. Podczas zabawy nie zabraknie wielu aktywności pobocznych, które mogą ten czas dodatkowo wydłużyć. Twórcy potwierdzili również, że starcia w grze będą należały do wymagających, jednak każde zwycięstwo będzie dawało ogrom satysfakcji.

Premiera Ghost of Tsushima odbędzie się już 17 lipca, wyłącznie na PlayStation 4.

