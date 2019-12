Ghost of Tsushima na nowym zwiastunie, poznaliśmy przybliżoną datę premiery!

Po długim oczekiwaniu, wreszcie otrzymaliśmy pierwsze konkretne materiały i informacje na temat ekskluzywnego tytułu na konsolę PlayStation 4 - Ghost of Tsushima.

Choć to Microsoft skradł całą atencję podczas The Game Awards 2019, to swoje chwile miało również Sony, które wreszcie ujawniło pierwsze konkretny na temat nowej gry studia Sucker Punch - Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima po raz pierwszy pokazano w 2017 roku, rewelacyjny zwiastun rozbudził zainteresowanie graczy. Niestety przez kolejne lata o tytule ekskluzywnym konsoli PlayStation 4 nie było słychać za wiele, aż do dzisiaj. Sony nie tylko zaprezentowało nam nowy, obszerny zwiastun, ale również projekt oficjalnej okładki i przybliżoną datę premiery.

Ghost of Tsushima to gra akcji, która zaoferuje graczom ogromny i żyjący otwarty świat. Przy okazji prezentacji powyższego materiału, twórcy zdradzili, że Ghost of Tsushima to największy i najbardziej ambitny projekt w historii Sucker Punch. Sony chce zakończyć ósmą generację z przytupem, 29 maja zadebiutuje The Last of Us 2, a nieco później - w lecie 2020 roku Ghost of Tsushima.

Na mojej prywatnej liście obowiązkowych tytułów na przyszły rok Ghost of Tsushima znajduje się niemal na samym szczycie, a jak to wygląda u was?