Ghost of Tsushima otrzyma ogromne rozszerzenie. Premiera jeszcze w tym roku

Ghost of Tsushima Legends to dodatek dedykowany fanom kooperacji

Dość niespodziewanie, Sony i studio Sucker Punch zapowiedzieli dzisiaj ogromne rozszerzenie do znakomitego Ghost of Tsushima. DLC o nazwie "Legends" wprowadzi do gry rozbudowany tryb kooperacji. Gracze będą mogli wybrać jedną z czterech klas postaci: Samuraja, Łowcę, Ronina i Asasyna. Każda z nich charakteryzować ma się unikalnymi zdolnościami i sposobem rozgrywki. Więcej szczegółów na ich temat mamy poznać w niedalekiej przyszłości.

Co jeszcze wiemy na temat Ghost of Tsushima Legends? Otóż dodatek ten zaoferuje graczom zupełnie nowy obszary do zwiedzania, zadania do wykonania i wrogów do pokonania. Nie zabraknie odniesień do japońskiego folkloru, możemy zatem spodziewać się obecności różnego rodzaju Yokai. Oprócz tego, możemy liczyć również na tryb hordy, w którym gracze będą musieli zmagać się z kolejnymi falami, coraz trudniejszych przeciwników. Sucker Punch ujawniło, że Legends zaoferuje nam także wydarzenie na wzór znanych z gier mmo rajdów. Rajd ma być największym wyzwaniem w całej grze, dedykowanym zgranym czteroosobowym grupom.

Dzisiejsze ogłoszenie nie mogło się obyć bez stosowanego zwiastuna.

Niestety, Sony nie podało nawet przybliżonej daty debiutu dodatku. Wiemy jedynie, że pojawi się on jeszcze w tym roku.

W Ghost of Tsushima zagracie wyłącznie na PlayStation 4.

