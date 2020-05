Ghost of Tsushima otrzyma wymagający system walki. Gra pokaże pełny potencjał PlayStation 4

Ghost of Tsushima nie będzie należeć do najłatwiejszych produkcji. Dowiedzieliśmy się również, że gra Sucker Punch wyciśnie z PlayStation 4 wszystko co się da.

Ghost of Tsushima będzie ostatnią wielką grą na wyłączność konsoli PlayStation 4. Na produkcji studia Sucker Punch spoczywa zatem spora odpowiedzialność. Szczególnie, że Sony żegnało poprzednią generację wybitnym The Last of Us od Naughty Dog. Czy przygoda samuraja - Jina Sakaia, wejdzie do panteonu najlepszych gier w historii? Tego nie wiemy, ale możemy być pewni, że twórcy robią wszystko co w ich mocy, aby tak się stało.

Przedstawiciele Sucker Punch potwierdzili, że Ghost of Tsushima to największa gra w historii studia, jej ukończenie ma zająć graczom około 40 - 50 godzin. Dowiedzieliśmy się również, że system walki ma być wymagający i angażować gracza do przemyślanych decyzji. Jak zapewniają twórcy - choć rzucenie się na grupę przeciwników może być kuszące, to w większości wypadków zakończy się to śmiercią głównego bohatera. Każde starcie ma być dla graczy wyzwaniem, co jednak ma się przełożyć na satysfakcję po wygranym pojedynku. Będąc już przy pojedynkach, to zespół odpowiedzialny za grę potwierdził, że możliwe będzie zmierzenie się jeden na jednego z innymi szermierzami, niczym w starych filmach o samurajach.

Choć Sucker Punch nie przyznało tego otwarcie, to Ghost of Tsushima może zostać najpiękniejszą grą jaka została wydana na PS4. Twórcy, w jednym z ostatnich wywiadów, przyznali, że ogrom czasu zajęło im dopracowanie technologii, z której korzystali przy tworzeniu swojego wirtualnego świata. Szczególnie dumni są z ogromnego zasięgu rysowania obiektów, co sprawia, że świat jest bardziej żywy i realny. Jak podkreślono "jeśli w oddali widzimy jakąś wioskę, to oznacza, że faktycznie możemy się do niej dostać".

Ghost of Tsushima zadebiutuje 17 lipca, wyłącznie na PlayStation 4.

źródło: vg247.com