Ghost of Tsushima - wielki hit na PS4 z datą premiery! Zaprezentowano nowy zwiastun i zawartość edycji kolekcjonerskiej

Sony postanowiło nas dzisiaj solidnie zaskoczyć i ujawniło datę premiery długo wyczekiwanej produkcji na wyłączność PlayStation 4 - Ghost of Tsushima.

Najnowsza gra autorstwa Sucker Punch (m.in. seria InFamous) - Ghost of Tshushima, zadebiutuje już 26 czerwca! Przy okazji opublikowano zupełnie nowy zwiastun produkcji, który przybliża nam jej historię i głównego protagonistę - Jina Sakaia.

Przedstawiciele Sony ujawnili również wszystkie dostępne edycje gry. Oprócz standardowego wydania, możliwe będzie nabycie cyfrowej wersji deluxe, która zawierać będzie dodatkowe elementy do personalizacji głównego bohatera oraz jego wierzchowca, jak również cyfrowe wydanie art booka. Sympatycy pudełek mogą jeszcze liczyć na edycję specjalną ze stylowym steelbookiem i cyfrowymi dodatkami do gry oraz najbardziej "dopieszczoną" edycję kolekcjonerską.

W skład wydania kolekcjonerskiego Ghost of Tsushima wejdą:

Gra Ghost of Tsushima w pudełkowym wydaniu (steelbook)

48-stronicowy artbook

Replika sashimono - tradycyjnego japońskiego sztandaru wojennego

Tradycyjna chustka furoshiki

Cyfrowe dodatki do gry

Płócienną mapę świata gry

Replikę maski, którą przywdziewa główny bohater (niestety nie jest przeznaczona do noszenia)

Warto też dodać, że jeśli zdecydujecie się na zamówienie przedpremierowe, to każda z powyższych wersji otrzyma dodatkowo: specjalny awatar na PS4, dynamiczny motyw na PS4 oraz cyfrową edycję ścieżki dźwiękowej z gry.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że początek lata zapowiada się wyjątkowo gorąco dla posiadaczy PlayStation 4. Już 29 maja zadebiutuje The Last of Us 2, a niemal równo miesiąc później Ghost of Tshushima.

źródło: Sony