Ghost of Tsushima z datą premiery na PC? W sieci pojawił się kolejny przeciek [PLOTKA]

O tym, że Sony planuje wypuścić większą ilość ekskluzywnych do tej pory gier na PC nie jest żadną tajemnicą. Możemy już w tej chwili zagrać w Horizon Zero Dawn czy też Days Gone a w najbliższym czasie posiadacze komputerów osobistych otrzymają możliwość zagrania m.in. w God of War.

W sieci pojawiła się jeszcze jedna ciekawie wyglądająca zapowiedź. Mówi ona o tym, że Ghost of Tsushima w wersji na PC miałoby zadebiutować 7 lutego 2022 roku. Całość jest na tyle wiarygodna, że we wcześniejszym przecieku w GeForce Now pojawił się ten sam miesiąc.

(Rumour) Online ad might have revealed Ghost of Tsushima is heading to Steam on February 7, 2022.



This coincides with the infamous Geforce Now leak, which also indicated the game heading to PC in February.



Another former PS4 exclusive, God of War, is coming to PC on January 14. pic.twitter.com/sFIRts9OK4