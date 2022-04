Gigabitowy router w standardzie WiFi 6 – Mercusys MR80X

Firma Mercusys oferuje nowy, bezprzewodowy router z obsługą standardu WiFi 6 – MR80X.

Nowy produkt Mercusys to urządzenie, które powinno dobrze posłużyć jako platforma domowej sieci WiFi o dużej wydajności. MR80X zapewni płynną łączność dla wielu urządzeń zgodnie z wymaganiami współczesności. W sieci stworzonej przez router Mercusys połączenie z internetem uzyskają laptopy, tablety, smartfony oraz wiele innych urządzeń.

Standard WiFi 6 i szerokość kanału 160 MHz zapewnią urządzeniom pracę bez zakłóceń. Dodatkowe technologie wykorzystywane w MR80X to MU-MIMO, 1024-QAM, OFDMA, Airtime Fairness, Beamforming i Smart Connect. Ten zestaw funkcji pozwoli na stabilną pracę wielu urządzeń w tym samym czasie. Użytkownicy nie odczują spadku szybkości połączenia nawet grając w gry, oglądając filmy oraz uczestnicząc w videokonferencjach.

Mercusys MR80X to sprzęt, dzięki któremu stworzymy domową sieć kablową o doskonałych parametrach z dostępem do internetu. Urządzenie posiada cztery gigabitowe porty Ethernet, z których jeden można skonfigurować jako port WAN, a trzy jako porty sieci lokalnej (LAN). MR80X bez zakłóceń pracuje także jako Access Point.

Prędkość transmisji routera to łącznie 2976 Mb/s w paśmie 2,4 GHz (do 574 Mb/s) i 5 GHz (do 2402 Mb/s). Dzięki czterem dookólnym antenom o zysku 5 dBi oraz technologii Beamforming, MR80X powinien zapewnić doskonały zasięg WiFi w każdych warunkach. Inna funkcja decydująca o jakości połączenia to OFDMA, która odpowiada za przesyłanie dużych pakietów danych do licznych urządzeń w sieci. Z kolei modulacja 1024-QAM powoduje, że prędkość transmisji jest jeszcze większa. Smart Connect to funkcja, która pozwala na automatyczny wybór pasm dla poszczególnych urządzeń, co przekłada się na wydajność.

MR80X jest wyposażony w funkcję Airtime Fairness, która optymalizuje wykorzystanie sieci WiFi przez podłączone urządzenia. Router daje pierwszeństwo klientom przesyłającym więcej danych w określonym czasie, co powoduje, że urządzenia o gorszych możliwościach nie spowalniają całej sieci. Router Mercusys potrafi też zmniejszać zużycie energii urządzeń mobilnych i IoT. Przeznaczona do tego jest funkcja Target Wake Time (TWT). Quality of Service zapewnia zwiększoną przepustowość i jakość połączeń dla urządzeń o największym znaczeniu.

Dostęp do sieci WiFi routera MR80X zabezpiecza standard szyfrowania WPA3. Skutecznie chroni on zasoby i urządzenia domowników przed ingerencją cyberprzestępców. Router Mercusys obsługuje także funkcję kontroli rodzicielskiej. Pozwala ona na ochronę najmłodszych członków rodziny przed zagrożeniami z internetu, a także na kontrolę czasu, który spędzają oni w sieci. Mercusys MR80X ma trzyletnią gwarancję producenta. Cena urządzenia to około 260 zł.

Źródło: Mercusys