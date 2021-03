Gigabyte Aero 15 OLED YC to jeden z najwydajniejszych laptopów na rynku. Recenzja już niebawem na PCWorld.pl

Firma Gigabyte stworzyła jeden z najlepszych laptopów na rynku - Aero 15 OLED YC, a my już niebawem przedstawimy wam nasze wrażenia z jego użytkowania.

Spis treści

Marka Gigabyte coraz śmielej radzi sobie na rynku laptopów. Najlepszym tego przykładem jest seria urządzeń Aero 15 OLED, w której skład wchodzą modele YC, XC oraz KC. Ten pierwszy trafił do naszej redakcji i już niebawem przedstawimy wam nasze wrażenia w pełnej recenzji tego wyjątkowego urządzenia. Zanim jednak do tego dojdzie, mam dla was garść informacji o możliwościach Gigabyte Aero 15 OLED YC.

Gigabyte Aero 15 OLED YC - laptop z najwyższej półki

Gigabyte Aero 15 OLED YC to sprzęt do zadań specjalnych, jego wydajność wręcz zawstydza konkurencję, ale po kolei. Laptop wyposażono w ekran z matrycą Samsung AMOLED o przekątnej 15,6-cala i rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Dodatkowo jest on w pełni kompatybilny z technologią HDR.

Za wydajność urządzenia w dużej mierze odpowiadać będą: procesor Intel Core i9-10980HK (8 rdzeni/ 16 wątków) o taktowaniu od 2,4 GHz do 5,3 GHz, do 64 GB pamięci RAM DDR4 oraz karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080 (8 GB GDDR 6). Oczywiście, na pokładzie Aero 15 OLED YC nie zabrakło również ultra szybkiego dysku SSD (a w zasadzie dwóch dysków).

Gigabyte Aero 15 OLED YC - specyfikacja:

Procesor: Intel Core i9-10980HK (2,4 GHz - 5,3 GHz)

Pamięć RAM: do 64 GB DDR4 RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 (z 8 GB GDDR6 RAM)

Dysk: 1 TB SSD x 2

Ekran: 15,6-cala, 3840 x 2160 pikseli, Samsung AMOLED

Bateria: 99 Wh

Gigabyte Aero 15 OLED YC - "diabeł tkwi w szczegółach"

Laptop Gigabyte Aero 15 OLED YC to prawdziwy "demon prędkości", ale o tym dokładnie przekonacie się dopiero czytając naszą recenzję, która już niebawem pojawi się na PCWorld.pl. Warto jednak podkreślić, że testowany przez nas model może pochwalić się nie tylko wyjątkową wydajnością, ale również kilkoma innymi niezwykłymi funkcjami. Producent zadbał m.in. o autorski system chłodzenia Windforce oraz system dźwięku 3D Audio. Aero 15 OLED YC jest również pierwszym na świecie laptopem, który korzysta z Microsoft Azure AI - technologii opartej na SI, która sama wykrywa i automatycznie dopasowuje ustawienia mocy procesora i grafiki do danych aplikacji.

Więcej szczegółów na temat Gigabyte Aero 15 OLED YC poznacie już niebawem w naszej obszernej recenzji.