Gigabyte B560 AORUS - nowy firmware podkręci Core i9 do 5,1 GHz

Gigabyte opublikowało dzisiaj nowy BIOS dla płyty głównych B560 AORUS. Nie tylko wspiera najnowsze procesory marki Intel, ale również pozwala na podkręcenie ich do ponad 5 GHz - i to na wszystkich rdzeniach!

Najnowszy BIOS dla płyt B560 usprawnia zarządzanie przez płytę poborem mocy oraz napięciem, dzięki czemu możliwe jest podkręcenie Intel Core i9 11900K(F) do 5,1 GHz na każdym rdzeniu. Umożliwia także podniesienie taktowania pamięci DDR4-5300MHz. Same w sobie procesory Intela dla socketów B mają małe możliwości podkręcania, dlatego Gigabyte zajęło się tym ze swojej strony. Widać to po samych kartach, sygnowanych logo producenta - mają odblokowaną pamięć XMP, co umożliwia osiągnięcie taktowania 4,8 GHz w trybie Turbo Boost.

Wracając do procesora Intel Core i9 11900K - przy taktowaniu 5,1 GHz jest on w stanie utrzymać niską temperaturę ( zostało to potwierdzone przez testy). Jak podaje Gigabyte, osiągnięto to dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów do produkcji płyt B560, a także odpowiedniemu projektowi zasilania i chłodzenia. Nie bez znaczenia jest także chłodzenie Smart Fan 6 oraz inteligentne zarządzanie pracą wiatraczków. Nowy BIOS przeznaczony jest dla następujących modeli płyt głównych:

GIGABYTE B560 AORUS PRO AX – F5a

GIGABYTE B560I AORUS PRO AX – F4a

GIGABYTE B560M AORUS ELITE – F4a

GIGABYTE B560M AORUS PRO – F5a

GIGABYTE B560M AORUS PRO AX – F6a

Jeśli posiadasz taką płytę, możesz pobrać aktualizację z oficjalnej strony Gigabyte.

Źródło: VideoCardz