Gigabyte CMP 30HX już w sprzedaży. Niestety, nie u nas

Nvidia już dwa tygodnie temu zapowiadała, że jej karta dla "górników" trafi do sprzedaży i... nic. Teraz w Europie pojawia się Gigabyte CMP 30HX.

Gigabyte wyprzedziło Nvidię i jako pierwsze wprowadziło kartę dedykowaną wyłącznie kopaniu kryptowalut. Dlaczego Nvidia jeszcze nie wprowadziła do sprzedaży swoich modeli? Tego nie wie nikt i zapewne nie dowiemy się, dopóki producent sam nie wyda stosowanego oświadczenia. A ponieważ zbyt na karty do kopania Etherum jest, jako pierwsze z trendu skorzysta Gigabyte, zaś pierwszym obszarem, na którym będą sprzedawane karty tego producenta, jest Rumunia. Karta Gigabyte CMP 30HX wyceniona została na 2975 lejów, czyli ok. 2650 złotych.

Drogo? Cóż, mając w perspektywie kopanie przez kartę waluty 24 godziny na dobę, można określić cenę jako przystępną. Ale, uwaga - producent zdaje sobie sprawę, że będzie ona mocno eksploatowana, dlatego też udziela na nią jedynie... trzymiesięcznej gwarancji. A czy w takim okresie da się radę wykopać tyle Etherum, aby koszty zakupu się zwróciły? Śmiem wątpić. Używana także nie będzie wiele warta - nie ma żadnych złączy wideo, więc nie kupi jej ktoś, chcący mieć kartę do komputera czy laptopa. Na zakończenie dodam, że propozycja Gigabyte ma 6 GB pamięci GDDR6 i taktowanie 1785 MHz. Wymaga tylko jednego złącza 8-pin.

Źródło: VideoCardz