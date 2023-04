Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB EAGLE OC - nie taki Cyberpunk 2077 straszny, jak go malują

Najnowszy patch, dodający tryb RT overdrive do Cyberpunka 2077, budzi sporo emocji. Skoro RTX 4090 ma zapewnić niecałe 20 FPS w rozdzielczości 4K, to czy w ogóle będziemy w stanie cieszyć się nowymi rozwiązaniami? Postanowiłem to sprawdzić!

Biorąc pod uwagę zapowiadane, wysokie wymagania dla trybu RT Overdrive, pewne było, że będę potrzebował mocnej karty graficznej. Na szczęście w redakcji został po testach Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB EAGLE OC. Jednak pojawiło się pytanie, czy ten model wystarczy do płynnej rozgrywki w 4K? Pora to sprawdzić!

Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB EAGLE OC

Wykorzystana w teście karta Gigabyte należy do serii Eagle. Dodatek "OC" w nazwie sugeruje, że producent zdecydował się na podbicie zegarów rdzenia Ada Lovelace o 15 MHz. Mimo tego, że mamy do czynienia z najtańszym modelem w ofercie producenta, to muszę powiedzieć, że karta jest ogromna i ciężka. Sugeruje to, że producent nie oszczędzał na chłodzeniu. Jego konstrukcja to standardowy system trójwentylatorowy. Gigabyte zdecydowało się na lekkie modyfikacje w celu obniżenia ceny karty, takie jak brak poniklowanych heatpipów, brak rozbudowanego podświetlenia RGB i wykonanie całej osłony wentylatorów z matowego tworzywa sztucznego.

Jednakże specyfikacja karty, w tym sekcja zasilania 18+3 wykorzystująca 50 A mosfety typu DrMOS, spełnia swoją funkcję znakomicie i nie odbiega od kart konkurencji. Karta korzysta z 16-pinowego złącza zasilania i standardowego zestawu wyjść wideo: trzech DisplayPortów i jednego HDMI 2.1.

Zabójczy Ray Tracing - na czym polega tryb RT overdrive?

Śmiało możemy powiedzieć, że Cyberpunk 2077 od CD PROJEKT RED jest już jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie gier na rynku, wykorzystującą wiele technik ray tracingu. Najnowszy patch stanowczo podnosi poprzeczkę, dodając tryb Overdrive, który poprawia i tak już niesamowitą grafikę gry dzięki pełnemu ray tracingowi, znanemu również jako “path tracing”.

Pełne śledzenie promieni dokładnie modeluje światło w całej scenie. Co prawda nie jest to nowe rozwiązanie, jednak wcześniej w ogóle nie było implementowane w grach (z małymi wyjątkami w postaci Quake 2 RTX czy zmodowanego Portala with RTX). Metoda ta jest używana przez grafików komputerowych - artystów zajmujących się efektami wizualnymi do tworzenia rzeczy nie do odróżnienia od rzeczywistości. Jednak przed pojawieniem się procesorów graficznych GeForce RTX z rdzeniami RT i Tensor, obsługującymi sztuczną inteligencję, ray tracing w czasie rzeczywistym w grach wideo nie był po prostu możliwy.

Wcześniej zaimplementowany Ray Tracing w Cyberpunku 2077 uwzględniał śledzenie promieni dla cieni, odbić i globalnego oświetlenia przy niewielkiej liczbie źródeł światła. Pełne śledzenie promieni modeluje właściwości światła z praktycznie ich nieograniczonej liczby, zapewniając fizycznie poprawne cienie, odbicia i globalne oświetlenie dla wszystkich obiektów.

Sami deweloperzy gry podkreślają, że najnowszy patch powinniśmy traktować jako podgląd technologii i jej możliwości. Tryb RT Overdrive jest możliwy dzięki zaimplementowaniu rozwiązania NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI). Ten bezpłatny zestaw SDK umożliwia programistom dokładne odwzorowanie wyglądu światła w scenach z wieloma źródłami światła. Dzięki RTXDI tysiące obiektów może emitować światło oparte na ray tracingu.

W grze Cyberpunk 2077 każdy neon, latarnia uliczna, billboard, reflektor samochodowy i inne światła są teraz oparte na ray tracingu. Zapewnia to dokładne oświetlenie obiektów, ścian, przejeżdżających pojazdów i pieszych.

RT Overdive - włączony, zobaczcie jak różne pkt światła wpływają na wygląd sceny ... a jak ta sama scena wygląda gdy RT Overdive jest w yłączony

RT Overdive - włączony, Naturalne cienie i oświetlenie RT Overdive - Wyłączony

Dzięki pełnemu ray tracingowi i RTXDI praktycznie wszystkie światła rzucają teraz fizycznie poprawne miękkie cienie, co było nie do osiągnięcia wcześniej. Większa szczegółowość jeszcze bardziej przybliża grę w stronę realizmu wizualnego. Dodajmy, że w Cyberpunk 2077 występuje pełen cykl dnia i nocy. Aby poprawić oświetlenie pośrednie ze wszystkich źródeł promieniowania, w tym słońca i księżyca, konieczne było prześledzenie trajektorii oświetlenia globalnego (Global Illumination). Metody renderowania, w tym odbicia w przestrzeni ekranu, okluzja otoczenia w przestrzeni ekranu oraz istniejące rozwiązania GI zostały zastąpione jednym, ujednoliconym algorytmem, który zapewnia dokładniejsze oświetlenie scen i obiektów. Z włączonym trybem RT Overdrive, naturalne kolorowe oświetlenie jest wielokrotnie odbijane w całym świecie Cyberpunka 2077, tworzy bardziej realistyczne oświetlenie pośredniego i okluzje. Odbicia obejmują teraz również szczegóły i są wyświetlane w pełnej rozdzielczości, wzmacniając estetykę Cyberpunka i zwiększając immersję.

Bez DLSS i NVIDIA Reflex nie pogramy

Tak radykalne zmiany w systemie renderowania grafiki podczas korzystania z trybu RT Overdrive mają jednak swoją cenę. Jest nią zapotrzebowanie na moc naszego komputera, a szczególnie karty graficznej. Cóż - zaprezentowany jeszcze przed premierą filmik prezentujący możliwości patcha nie kłamał. W naszym przypadku Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB EAGLE OC, bez wspomagania rozwiązaniami od Nvidii zapewniał średnio zaledwie niecałe 13 FPS. Nie jest to na pewno najpłynniejsza rozgrywka.

Na szczęście deweloperzy już pod koniec stycznia dodali obsługę DLSS 3. Oznacza to, że możemy wykorzystać do poprawy płynności unikalny komponent Frame GenerationBez DLSS i Nvidia Reflex nie pogramy , który - jak nazwa wskazuje - odpowiedzialny jest za generowanie całkowicie nowych klatek obrazu, a nie tylko za upscalowanie już wygenerowanych. Aż trudno uwierzyć w uzyskane rezultaty. Dzięki włączonemu generatorowi klatek w opcjach gry, uzyskujemy ponad 5-krotnie wyższy wynik.

W tym miejscu trzeba też wspomnieć o rozwiązaniu Nvidia Reflex, bez którego granie z włączonym DLSS 3 niestety, nie byłoby aż tak przyjemne. Opcja ta jest domyślnie włączona w momencie, kiedy korzystamy z FG.

Zanim zagłębimy się w to, co oferuje Nvidia Reflex, ważne jest, abyście najpierw zrozumieli, czym jest opóźnienie i w jakich formach się pojawia?

Mówiąc najprościej, opóźnienie ma dwie formy: opóźnienie sieci i opóźnienie systemu. Opóźnienie sieciowe, często określane jako ping, oznacza opóźnienie, w jakim gra online reaguje na twoje działania w miarę przepływu danych między komputerem a serwerami gry.

Opóźnienie systemu, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do opóźnienia między różnymi komponentami na twoim komputerze. Jest on podzielony na trzy kluczowe obszary: opóźnienie między klawiaturą i myszą a komputerem PC, czas potrzebny na wygenerowanie obrazu gry przez komputer oraz opóźnienie między renderowaniem i szybkością wyświetlania na ekranie.

I choć różnice często mogą wydawać się marginalne, to warto zaznaczyć, że wpływają one na immersyjne doznania z gry. A jak to wygląda w przypadku Cyberpunka 2077?

Do pomiarów opóźnień wykorzystałem udostępnione przez Nvidie narzędzie FrameView, które dodatkowo pozwala śledzić ilość generowanych FPS, monitorować zegary czy pobór prądu. Biorąc pod uwagę, ile średnio generowała gra z wyłączonym DLSS, nie ma co się dziwić, że to właśnie w tym wypadku opóźnienia są największe.

Jak widać na powyższym przykładzie, NVIDIA Reflex znacząco wpływa na zmniejszenie opóźnień systemowych. Nie ma zatem co się dziwić, że rozwiązanie to jest implementowane w coraz to większej ilości gier, zwłaszcza nastawionych na rywalizację z innymi graczami, jak np. Overwatch 2, Apex Legends czy nadchodzącym Counter Strike 2.

Testy

Poniżej prezentujemy wyniki kilku pozostałych testów uzyskanych na naszej redakcyjnej platformie testowej.

Gigabyte RTX 4080 Eagle OC - wydajność

Gigabyte RTX 4080 Eagle OC - wydajność ( ) × 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal 3DMark Speed Way 3DMark Speed Way 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Far Cry 5 – ustawienia ultra Far Cry 5 – ustawienia ultra Forspoken PC - ultra high Forspoken PC - ultra high GTA 5 – ustawienia b. wysokie GTA 5 – ustawienia b. wysokie Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Ray Tracing 4K Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Ray Tracing 4K Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Returnal - ustaw epic RT włączony Returnal - ustaw epic RT włączony Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Sons of the forest - ustawienia najwyższe Sons of the forest - ustawienia najwyższe Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Wiedźmin 3 RayTracing 4K Wiedźmin 3 RayTracing 4K

Jak widzicie, do płynnej rozgrywki w Cyberpunku w 4K wcale nie potrzebujemy RTX 4090. Testowany przez nas Gigabyte GeForce RTX 4080 16GB EAGLE OC również świetnie sprawdził się w tym zadaniu. Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem coraz więcej gier będzie decydowało się na zaimplementowanie pełnego Ray Tracingu. CD PROJEKT RED z Nvidią przetarli szlak, udowadniając, że nowe gry również mogą korzystać z najnowszych rozwiązań, a nie tylko 10-letnie tytuły.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną recenzją karty od Gigabyte dostępnej tutaj.