Gigabyte odświeża RTX 3070 Ti GAMING OC

Najważniejsze nowości to funkcja dual BIOS oraz nowy design wiatraczków.

Gigabyte wypuściło swoje warianty RTX 3070 Ti w połowie czerwca, ale Gaming OC dołącza do nich dopiero teraz, ostatniego dnia miesiąca. I od razu zwraca uwagę, ponieważ w stosunku do pozostałych edycji mamy tu najbardziej różniący się od oryginalnego design, bez zmian w specyfikacji. A więc korzysta z procesora GA104, ma 5888 rdzeni CUDA oraz 8 GB pamięci. Jest to odświeżona technologia GDDR6X, dzięki czemu znacznie podnosi się szybkość transferu danych - do 608 GB/s.

Desing to nowe wiatraczki, które mają nieco lepiej chłodzić układ w stosunku do oryginału. Najbardziej istotna zmiana to dual BIOS. Przełącznik pozwala na zmianę trybu pracy z OC na cichą. W OC taktowanie wynosi 1830 MHz. Taktowania w drugim nie podano, jednak przypuszczam, ze będzie takie samo, jak w modelu referencyjnym, czyli 1770 MHz. Karta jest już dostępna w sklepach - w tym w Polsce. Jeśli więc szukasz solidnego modelu do gier, warto rozważyć ten wariant.