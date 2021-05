Gigabyte odświeża linię GeForce RTX 3060 - na pokładzie LHR

Gigabyte idzie w ślady Galaxa i wprowadza ponownie karty graficzne RTX 3060. Ale tym razem będą one nieprzyjazne górnikom.

Odświeżona linia Gigabyte ma oczywiście Lite Hash Rate, czyli mechanizm ograniczający szybkość wydobywania kryptowalut. Dzięki temu rozwiązaniu karty graficzne mają być łatwiej dostępne - nie będą ich wykupywać "górnicy"... przynajmniej w teorii. Wprowadzenie LHR obejmie wszystkie modele z rodziny RTX 3060, czyli linie AORUS Master, Vision OC, Gaming OC oraz Eagle OC i zwykłe. Na oficjalnej stronie producenta pojawiły się już pierwsze karty z dodaną w nazwach końcówką LHE Version. Niestety, w przeciwieństwie do wspomnianego Galax, Gigabyte nie podaje, jak spada szybkość wydobywania Ethereum i innych kryptowalut.

Znamy specyfikację czterech kart:

GIGABYTE RTX 3060 LHR 12GB AORUS ELITE

GIGABYTE RTX 3060 LHR 12GB VISION OC

GIGABYTE RTX 3060 LHR 12GB EAGLE OC

GIGABYTE RTX 3060 LHR 12GB GAMING OC

Jest ona dla każdej taka sama. Mają one procesory graficzne GA106-302, 3584 rdzenie, 112 TMU i 48 ROP. Częstotliwość taktowania wynosi 1320 MHz, a w trybie boost podnosi się do 1837 MHz. Każda z kart ma 12 GB pamięci na szynie 192-bit. Niestety, zabrakło dwóch istotnych informacji - o cenie oraz dacie wejścia na rynek. Powinny zostać one podane w ciągu kilka kolejnych dni.

Źródło: VideoCardz