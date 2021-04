Gigabyte prezentuje GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce

Nowa płyta GeForce RTX 3080 jest chłodzona wodą i ma 10 GB pamięci GDDR6X na pokładzie. Co - oprócz chłodzenia - odróżnia ją od innych?

Gigabyte Technology przedstawiło światu swój najnowszy wariant RTX 3080 - jak sugeruje to sama nazwa, jest to model z chłodzeniem wodnym, co powinno szczególnie zainteresować osoby zaprzęgające kartę do najbardziej wymagających zadań - jak gry AAA w ustawieniach Ultra. Producent deklaruje, że jest prosta w instalacji, do tego dostarcza ją z fabrycznie podkręconym procesorem graficznym. Wspomniane chłodzenie obejmuje wszystkie newralgiczne elementy układu, co ma gwarantować stabilność pracy procesora, pamięci oraz wszystkich tranzystorów na płycie i przekładać się na niezawodność oraz żywotność karty.

Gigabyte zainstalowało na karcie oświetlenie RGB z obsługą efektów Fusion 2.0. Wszystkiej jej elementy - zaczynając od metalowej płyty na tyle, po diody LED - mają certyfikaty jakości. Kolejna rzecz warta uwagi to przełącznik Dual BIOS, umożliwiający użytkownikom przełączenie się pomiędzy trybami OC oraz Standard. Karta GeForce RTX 3080 Gaming OC Waterforce korzysta z procesora GA102-200, ma 8704 rdzeni CUDA, podstawow taktowanie to 1440 MHZ, a w trybie turbo wzrasta to do 1800 MHz.

Niestety, nie podano ceny ani terminu wejścia układu na rynek. Przypominam, ze Gigabyte zapowiedziało aż dwanaście swoich wariantów RTX 3080, a to właśnie jeden z nich.

