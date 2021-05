Gigabyte prezentuje imponująco szybki dysk SSD

Jest to Aorus Gen4 7000s Prem, który będzie dostępny w wersjach 1 i 2 TB. Szybkość oferowanego przez niego transferu danych zwala z nóg!

Interfejs PCIe 4.0 to możliwość szybkiego transferu danych, z czego korzystają współczesne urządzenia, w tym, dyski SSD. Jednak im większe obciążenie, tym bardziej dysk się rozgrzewa, co doprowadza do szybszego zużywania oraz spowolnienia szybkości transferu danych. Gigabyte wpadło na pomysł, jak zredukować nagrzewanie - dysk typu M.2 Aorus ma radiator Thermal Guard Xtreme pokryty warstwą węglowodoru. Pozwala to na zredukowanie szybkości rozgrzewania dysku i zachowanie dużej szybkości transferu danych.

Ta imponująca szybkość transferu danych to 7 GB/s przy odczycie i 6,85 GB/s przy zapisie danych. Tym samym Aorus Gen4 staje się topowym modelem, który znacznie wyprzedza konkurencję. W osiągnięciu tak wysokiego wyniku pomagają 2 GB pamięci DDR4. Jak wspomniałem we wstępie, będą dostępne edycje 1 TB i 2 TB - rekordowy wynik należy do tego drugiego modelu. Ale 1 TB ma również niezłe parametry - 5 GB/s przy odczycie oraz 4,5 GB przy zapisie, dysponuje 1 GB DRAM. TBW dla obu dysków wynosi 1 400 GB, a ich wymiary to92 x 23,5 x 44,7 mm.

Obie wersje dysków będą mieć szyfrowanie sprzętowe AES 256-bit, a producent daje na nie pięcioletnią gwarancję. Trafią na rynek w przyszłym miesiącu, jednak ceny nie zostały ujawnione. Jedno jest pewne - tanio nie będzie.

