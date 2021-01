Gigabyte prezntuje nową linię notebooków z serii AERO i AORUS

Nowe laptopy AERO i AORUS mają stawiać przede wszystkim na wydajność. Przełoży się to na wysokie FPS oraz realistyczną grafikę w grach. A co znajdziemy pod ich obudowami?

Notebooki AERO i AORUS znajdą się w Polsce w jedynej oficjalnej dystrybucji - prowadzonej przez sklep x-com. Przedsprzedaż ruszyła już teraz, a oficjalna premiera planowana jest na 26 stycznia. AERO to przede wszystkim laptopy dla twórców - zostały skalibrowane dla uzyskania najwyższej wydajności i dokładności reprodukcji kolorów. Zalecane do renderowania materiałów wideo, tworzenia efektów wizualnych oraz przeglądania plików w wysokiej rozdzielczości. Mają umożliwiać pracę bez zawieszania i przegrzewania. W pierwszym etapie sprzedaży pojawią się trzy modele. Dostępne będą z systemami Windows 10 Pro lub Windows 10 Home:

AERO 15 OLED YC : procesor 10th Gen Intel® Core™ i9-10980HK (2.4GHz~5.3GHz), wyświetlacz 4K HDR OLED, RAM 2x DDR4 3200MHz (8GB/ 16GB/ 32GB, Max 64GB), grafika Intel UHD Graphics 630/NVIDIA GeForce RTX 3080Q GDDR6 8GB, pamięć 2x M.2 SSD slots (Type 2280, 1x NVMe PCIe & SATA/ 1x NVMe PCIe)

AERO 17 HDR YC : procesor 10th Gen Intel® Core™ i9-10980HK (2.4GHz~5.3GHz), wyświetlacz 4K HDR IPS-level, RAM 2x DDR4 3200MHz slots (8GB/ 16GB/ 32GB, Max 64GB), grafika Intel UHD Graphics 630/NVIDIA GeForce RTX™ 3080Q GDDR6 8GB, pamięć 2x M.2 SSD slots (Type 2280, 1x NVMe PCIe & SATA/ 1x NVMe PCIe)

AERO 17 HDR XC: procesor 10th Gen Intel® Core™ i7-10870H (2.2GHz~5.0GHz), wyświetlacz 4K HDR IPS-level, RAM 2x DDR4 3200MHz slots (8GB/ 16GB/ 32GB, Max 64GB), grafika Intel UHD Graphics 630/NVIDIA GeForce RTX™ 3070Q GDDR6 8GB, pamięć 2x M.2 SSD slots (Type 2280, 1x NVMe PCIe & SATA/ 1x NVMe PCIe)

Linia AORUS to z kolei laptopy dla graczy. Oferują nie tylko prędkość i wygodę, ale również estetyczne wzornictwo obudów. Seria powstała we współpracy z najlepszymi graczami sportowymi, aby spełnić wszelkie wymagania profesjonalistów. Do sprzedaży trafią następujące modele z systemami Windows 10 Pro/Windows 10 Home: