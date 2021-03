Gigabyte szykuje aż 12 wariantów RTX 3080 Ti!

Tajwański producent zgłosił do certyfikacji tyle właśnie modeli nadchodzącej karty GeForce. A my dzięki temu poznaliśmy ich nazwy oraz sposoby chłodzenia.

Rozwój karty GeForce RTX 3080 Ti był ciężkim wyzwaniem dla Nvidii, dlatego też karta ta wejdzie na rynek jako przedostatnia z serii RTX 3000. Producent aż pięciokrotnie zmieniał jej specyfikację - a przynajmniej o tylu zmianach oficjalnie poinformował. Ile było ich naprawdę - to tylko on wie. Gigabyte zgłosiło RTX 3080 Ti już w grudniu, jednak był to model z pamięcią... 20 GB. Do jego realizacji ostatecznie nie doszło, jednak niedawno temat karty powrócił wraz z informacją, że model 20 GB otrzymał procesor GA102-300 i jest sprzedawany jako RTX 3090.

Dziś Gigabyte złożyło do EEC zgłoszenie dotyczące certyfikowania dwunastu kart. Na liście widzimy zarówno high-endową serię AORUS, jak i budżetowce TURBO.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ma mieć procesor GA102-225 GPU z 10240 rdzeniami CUDA. Pamięć GDDR6X o wielkości 12GB mówi nam o szynie 384-bit. Póki co taktowanie pozostaje tajemnicą, a na ceny przyjdzie poczekać do ich oficjalnej prezentacji. Według przecieków jej debiut ma nastąpić w połowie kwietnia, a więc nie powinno być to długie oczekiwanie.

