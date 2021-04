Gigabyte szykuje płyty główne z chipsetem X570S

To przygotowania do obsługi procesorów AMD Zen3+ "Warhol".

Płyty główne X570 weszły na rynek w lipcu 2019 roku. Od tego momentu mijają dwa lata. Gigabyte złożyło dokumenty do EEC (Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej), w których zgłasza X570S. Jest to pierwsza płyta główna szykowana pod kątem nowej architektury procesorów AMD, czyli Zen3+. Nie wiemy, czy to S na końcu oznacza specyficzną numerację Gigabyte czy też jest określeniem na procesory AMD? Pomijając to, od dłuższego czasu nie mieliśmy żadnych plotek ani przecieków o Zen3+, dlatego warto odnotować pojawienie się nowych płyt. Czy jednak będzie to na pewno nowa architektura? W zeszłym roku AMD odświeżyło Zen2 - Mattise - i wypuściło jako Ryzen 3000XT.

Pomijając to - co mogą zaoferować nowe płyty X570S w stosunku do zwykłych X570? PC Games Hardware przygotowało poniższe zestawienie, w którym odpowiada na to pytanie. Możemy także od razu zobaczyć różnice pomiędzy trzema chipsetami AMD 500. Nowa inkarnacja przyniesie prawdopodobnie zmiany w interfejsie, ale na tego typu informacje jeszcze musimy poczekać.

Źródło: VideoCardz