Gigabyte wypuszcza najszybszą kartę Radeon na rynku

AORUS RX6900XT Xtreme WaterForce to karta z układem Navi 21 XTXH GPU. W stosunku do zwykłej karty jest mocno podkręcona.

AORUS RX6900XT Xtreme WaterForce (kod: GV-R69XTAORUSX WB-16GD) to wariant karty zaopatrzony w chłodzenie wodne. Kod sugeruje, że może być to zmieniona wersja Radeon RX 6900 XTX, które było przez AMD zapowiedziane, ale nigdy nie trafiło na rynek. Wygląda więc na to, że AMD zmieniło nazwę z XTX na XT i przeznaczyło serię tylko dla kontrahentów, którzy mogą wprowadzać swoje autorskie modyfikacje - jak zrobił to właśnie Aorus. Model tego producenta ma taktowanie 2525 MHz, czyli o 90 Hz więcej, niż karta referencyjna. W trybie boost jest to o 125 Hz więcej.

Procesor graficzny AORUS RX6900XT WF dysponuje 5120 jednostkami strumieniowymi. Do tego dochodzi 16 GB pamięci GDDR6, dzięki czemu można spodziewać się dużej wydajności nawet przy wymagających zadaniach. Chłodzenie wodne znajduje się w preinstalowanym bloku. Nie jest ono hybrydowe, a więc nie wspiera go dodatkowo żaden wiatraczek. Zasilanie odbywa się poprzez trzy złącza 8-pin. Mamy tu dwa wyjścia DisplayPort 1.4 oraz dwa HDMI 2.1. Może dziwić brak USB C. Karta powinna niedługo trafić do sprzedaży, jednak jej cena referencyjna nie pozostała póki co podana.

Źródło: VideoCardz, AORUS