Gigabyte zgłasza karty Radeon RX 6700 XT do EEC

EEC to Euroazjatycka Unia Gospodarcza, określana jako alternatywa dla UE. Gigabyte zgłosiło do niej karty Radeon RX 6700 XT z 12GB pamięci.

Dzięki zgłoszeniu wiemy, że Radeon RX 6700 XT pojawi się z 12 GB pamięci GDDR6. Producent planuje sześć modeli, w tym warianty AORUS, Gaming oraz Eagle. Lista sugeruje, że AMD nie planuje premiery modeli XT i nie-XT w tym samym czasie. XT powinny pojawić się już w lutym, ale wiemy, że pierwsze karty graficzne z RDNA2 pojawią się na pewno w pierwszej połowie roku, możliwe jest więc przesunięcie tej daty. AMD Radeon RX 6700 XT jest spodziewany z procesorami graficznymi Navi 22. Mają one 2560 procesorów strumieniowych i do 40 jednostek Ray Accelerators (sa to stworzone przez AMD, wyspecjalizowane elementy do obsługi ray tracingu). Szyna pamięci to 192-bit. Na kartach znajdzie się prawdopodobnie Infinity Cache - wspomaga przepustowość pamięci, wpływając pozytywnie na wydajność. Nie jest to jednak potwierdzone na 100%.

Radeon RX 6700 XT korzysta z podwójnego wiatraczka do chłodzenia, a zasilanie odbywa się przez 8-pinową wtyczkę. Karta ma się stać rywalem dla Radeon RX 6700 XT oraz RTX 3060. Kto wygra to starcie? Przekonamy się do końca bieżącego roku.

