Gigantyczny przeciek - wiemy już wszystko o Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 to jeden z najważniejszych i zarazem najdroższych smartfonów, jakie pojawią się na rynku w tym roku. Oficjalna premiera urządzenia została zapowiedziana na 5 sierpnia 2020 roku. Na szczęście dzięki licznym przeciekom nie musimy czekać do oficjalnej premiery. Roland Quandt oraz WinFuture odpowiedzialni są za ogromny przeciek dotyczących Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Z najnowszych informacji, które pojawiły się w internecie dowiadujemy się praktycznie wszystkiego o europejskiej wersji Samsunga Galaxy Note 20 Ultra. Do sieci przedostały się rendery prasowe, które przedstawiają telefon w kolorze Mystic Bronze oraz Mystic Black.

Nieco rozczarowujący jest fakt, że finalnie urządzenie wykorzysta procesor Exynos 990, który znamy już z rodziny Galaxy S20. Nie jest to najbardziej udany chip tego roku i znacznie bardziej wolelibyśmy ujrzeć nowszego Exynos'a 992, a najlepiej procesor od Qualcomm'a.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra w kolorze Mystic Black

Samsung Galaxy Note 20 Ultra w standardowej konfiguracji zaoferuje 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Pojawi się również droższy model o pojemności 512 GB. Niestety Galaxy Note 20 Ultra nie zaoferuje gniazda na karty pamięci microSD.

Smartfon zadebiutuje na rynku z Androidem 10 oraz nakładką One UI 2.5.

Galaxy Note 20 powstał we współpracy z Microsoftem. W oprogramowaniu znajdziemy specjalne funkcje oraz kompatybilność z Microsoft for Project xCloud. Oznacza to, że smartfon będzie w stanie uzyskać dostęp do konsolowych gier znajdujących nie w usłudze Microsoft Game Pass. Będą one strumieniowane z sieci bezpośrednio na Galaxy Note 20.

Po raz pierwszy w historii Galaxy Note nie będzie większy od swojego odpowiednika z rodziny Galaxy S. Nowy smartfon zaoferuje ekran o przekątnej 6,9 cala. Będzie to panel Dynamic AMOLED z niewielkimi ramkami. Proporcje ekranu wynosić będą 19,3:9. Rozdzielczość wynosić będzie 3200 x 1440 pikseli. Podobnie, jak w Galaxy S20 możemy liczyć na 120 Hz częstotliwość odświeżania z automatyczną zmianą częstotliwości w locie.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra w kolorze Mystic Bronze

Co ciekawe Samsung Galaxy Note 20 Ultra będzie krótszy od Galaxy S20 Ultra, ale za to większy od Galaxy Note 10+. Urządzenie mierzyć będzie 164,8 x 77,2 x 8,1 mm.

W obudowie smartfona znalazło się miejsce na rysik S-Pen. Zaoferuje on znacznie zmniejszone opóźnienia (do 9 ms), dzięki czemu będzie działać tak samo, jak Apple Pencil drugiej generacji.

Galaxy Note 20 Ultra zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem o nieznanej nam mocy, które ma pozwolić na naładowanie urządzenia do 50% w 30 minut. Patrząc na nowe systemy szybkiego lądowania przewodowego wynik osiągany przez Galaxy Note 20 Ultra nie jest imponujący.

Urządzenie zaoferuje szybkie ładowanie bezprzewodowe oraz ładowanie zwrotne Wireless Powershare.

Galaxy Note 20 Ultra posiada Dual-SIM oraz wsparcie dla eSIM, a obudowa jest w pełni wodoszczelna (certyfikat IP68). Czytnik linii papilarnych umieszczono w ekranie.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra zaoferuje ulepszony aparat. Niestety pomimo sporych problemów ze 108 MP aparatem Samsunga Galaxy S20 Ultra producent zdecydował się na ponowne użycie go w Galaxy Note 20 Ultra. Na szczęście Koreańczycy postanowili nieco zmodyfikować tą matrycę.

Aparat Samsunga Galaxy Note 20 Ultra

Aparat o rozdzielczości 108 MP posiada teraz wsparcie dla funkcji dual-pixel. Pojawi nie także nowy, laserowy system ostrzenia. Na pokładzie znalazło się również miejsce dla 12 MP aparatu ultraszerokokątnego, który również wygląda na tak sam, jak w Galaxy S20.

Pojawi nie również zupełnie nowy, 12 MP obiektyw do zdjęć z przybliżeniem. Dzięki wykorzystaniu peryskopu pozwoli on na 5 krotny zoom optyczny oraz 50 krotny Space Zoom (przybliżenie hybrydowe).

Galaxy Note 20 Ultra podobnie, jak Galaxy S20 zaoferuje nagrywanie w rozdzielczości 8K.

