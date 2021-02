Gina Carano - Disney wyrzuca gwiazdę serialu The Mandalorian

Gina Carano - wschodząca gwiazda Disney'a właśnie została wykasowana ze wszystkich projektów związanych z Gwiezdnymi Wojnami, w tym z serialu The Mandalorian.

Choć Gina Carano ma już za sobą kilka występów w wysokobudżetowych produkcjach, to dopiero serial The Mandalorian przyniósł jej ogromną popularność. Występy aktorki sprawiły nawet, że grana przez nią postać miała otrzymać samodzielny serial, a także pojawić się w jeszcze jednej produkcji Dinsey'a - Rangers of the New Republic. Niestety, jest to już nieaktualne, a wszystko przez kontrowersyjne poglądy gwiazdy.

Przedstawiciele giganta filmowego poinformowali w oficjalnym komunikacie, że Gina Carano nie jest już w żaden sposób związana z ich firmą. Dodatkowo, podkreślili, że nie ma również najmniejszych szans, aby znalazła się ona w obsadzie filmów czy seriali z logo marki Disney w przyszłości. Disney jednocześnie potępił działalność Carano w mediach społecznościowych, nazywając je "odrażającymi i nie do przyjęcia".

Gina Carano nie jest obecnie zatrudniona w Lucasfilm i nie ma żadnych planów, aby znalazła się w przyszłości. Niemniej jednak jej posty w mediach społecznościowych oczerniające ludzi na podstawie tożsamości kulturowej i religijnej są odrażające i nie do przyjęcia. - Disney

Czym tak przeskrobała sobie gwiazda serialu The Mandalorian? Gina Carano od dawna znana jest ze swoich, momentami kontrowersyjnych, poglądów, którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Od rozpowszechniania teorii spiskowych (związanych m.in. z pandemią koronawirusa), przez atakowanie i oczernianie ludzi o innych poglądach, religii, pochodzeniu czy tożsamości płciowej, na porównaniach dzisiejszej sytuacji w USA do Nazistowskich Niemiec kończąc. To właśnie wpis na ten ostatni temat przelał przysłowiową "czarę goryczy".

Sympatycy Star Wars (choć nie tylko) zaczęli domagać się pociągnięcia aktorki do odpowiedzialności. Na reakcję Disney'a nie trzeba było długo czekać, a pokłosiem tego jest właśnie całkowite wykluczenie Carano z firmy.

To jednak nie koniec aktorki, która znana jest również jako utalentowana zawodniczka MMA. Współpracę z Carano zerwała również jej agencja - UTA, co potwierdził już jej rzecznik.

Zobacz również: Gwiazdor The Mandalorian zagra Joela w serialu The Last of Us od HBO!