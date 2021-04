Ginny & Georgia sezon 2 powstanie! Kiedy premiera?

Serial "Ginny & Georgia" bił w ostatnich tygodniach rekordy popularności na Netflixie. Według najnowszych informacji, powstanie kontynuacja!

Na oficjalnych mediach społecznościowych Netflixa pojawiła się informacja, że powstanie kontynuacja popularnego serialu "Ginny & Georgia". Pierwszy sezon swoją premierę miał pod koniec lutego i utrzymywał się w TOP 10 platformy przez parę długich tygodni.

Produkcja w reżyserii Sarah Lampert opowiada historię tytułowej nastolatki Ginny i jej matki Georgii. Pewnego dnia obie decydują się na przeprowadzkę, by uciec przed przeszłością jednej z nich i rozpocząć nowe życie. Niestety, tajemnice Georgii komplikują ich plany. Sezon drugi ma być kontynuacją perypetii kobiet. W rolach głównych w pierwszym sezonie mogliśmy zobaczyć takich aktorów jak: Brianne Howey ("Przejście", "Egzorcysta"), Sara Waisglass ("Degrassi: Nowy rocznik"), Mason Temple (debiut), Felix Mallard ("Lockie & Key") oraz Diesel La Torraca ("Małe potworki").

We’ve got big news, peaches! Ginny & Georgia will be back for a Season 2! pic.twitter.com/77wc2rPieO — Netflix (@netflix) April 19, 2021

Póki co nie wiadomo kiedy będzie miała miejsce premiera drugiego sezonu, ani nawet czy zdjęcia już trwają. Według fanów twórcy spodziewali się ogromnej popularności serialu, przez co już wcześniej wzięli pod uwagę kręcenie odcinków. Jeżeli jest to prawda, to premiery możemy spodziewać się szybciej niż później.