Gionee Steel 5 zapowiedziany w Chinach

Choć krążyły pogłoski, że marka Gionee zbankrutowała w 2018 roku, niespodziewanie wróciła we wrześniu 2019, a na początku 2020 pokazuje kolejne urządzenie - Steel 5.

Chińska marka Gionee jest w naszym kraju raczej mało kojarzona. We wspomnianym wrześniu 2019 powróciła z niebytu po dziesięciu miesiącach nieobecności na rynku, niespodziewania pokazując serię smartfonów Gionee M11, a następie poszła za ciosem i wypuściła smartwatch Gionee Smart Life oraz kolejne telefony - Gionee K3 i Gionee A326. Sprzedaż musi iść nieźle, ponieważ właśnie zapowiedziano następny produkt - wspomniany w tytule model Gione Steel 5. Jest to smartfon z wyświetlaczem 6,21", na którego środku widzimy niewielki notch aparatu przedniego. Pokazuje obraz w rozdzielczości HD+, czyli 1280x720 pikseli. Niestety, nie podano najważniejszego - a więc procesora. Wiadomo tylko, że korzysta on z 6GB RAM przy pamięci 128 GB, dostępna jest także wersja 4GB RAM + 64GB pamięci.

Steel 5 zasila bateria o pojemności 5000 mAh. Zaimplementowano tu wsparcie dla technologii szybkiego ładowania 10W. Co się tyczy aparatów, przedni to 13Mpix, a z tyłu mamy dwa obiektywy. Główny to 12 Mpix, a drugi - 2 Mpix. Obok aparatów widzimy także dwie lampy błyskowe LED. Na obudowie urządzenia - której wymiary to 159.7 x 75.9 x 9.9 mm - nie widać czytnika linii papilarnych. Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9 Pie, z autorska nakładka producenta - AmigOS. Ma ona m.in. funkcje inteligentnego zarządzania energię, dzięki czemu bateria ma działać przez dłuższy czas.

Jak na razie producent nie podał daty premiery ani sugerowanej ceny urządzenia. Nie wiadomo również, czy ten średniak będzie mieć dystrybucję poza granicami Chin.