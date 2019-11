GitHub już wkrótce z aplikacją na Androida

GitHub zamierza udostępnić dedykowaną aplikację na Androida z wsparciem dla trybu ciemnego.

GitHub od Microsoftu to jedno z największych na świecie repozytoriów oprogramowania typu open-source. Rozwiązanie to doczekało się wreszcie własnej aplikacji mobilnej. Przedstawiciele portal ogłosili ten fakt podczas ostatniego wydarzenia GitHub Universe, które odbyło się w San Francisco. Przy okazji dokładnie omówiono wszystkie możliwości i funkcje nadchodzącej aplikacji. Zgodnie z informacjami, które pojawiły się na oficjalnym forum GitHub'a aplikacja pozwoli na przeglądanie kodu i dzielenie się informacjami zwrotnymi do deweloperów bezpośrednio z urządzeń mobilnych pracujących pod kontrola systemu operacyjnego Android.

Źródło: github

Co ważne twórcy podkreślają, że aplikacja GitHuba została zaprojektowana w taki sposób, aby automatycznie dobierała rozdzielczość, skalowanie oraz tryb wyświetlania. Co to oznacza w praktyce. Użytkownicy korzystający z tabletu zobaczą inny interfejs od osób uruchamiających GitHuba na swoich smartfonach. Dodatkowo program jest zgodny z wymaganiami Androida 10. Google wprowadziło konieczność implementacji trybu ciemnego w nowo tworzonych aplikacjach. Wyszukiwarkowy gigant zastosował się już do swoich zaleceń i wprowadził tryb ciemny do większości własnych aplikacji, ale programiści firm trzecich pozostają jeszcze daleko w tyle. Ciemne motywy pojawiły się już w Instagramie, Messengerze i kilku mniej znanych aplikacjach. Brakuje go za to w takich aplikacjach, jak WhatsApp. Nawet niektóre czytnik RSS nie posiadają tej opcji, chociaż w ich przypadku byłaby jest bardzo przydatna.

W chwili obecnej GitHub udostępnił już aplikacje na urządzenia z systemem iOS. Znajduje się ona w fazie beta i może posiadać mniejsze lub większe błędy. Użytkownicy urządzeń z Androidem mogą zapisać się na listę oczekujących znajdującą się w tym linku i uzbroić się w cierpliwość. GitHub wyślę powiadomienie, kiedy tylko aplikacja zostanie udostępniona.

