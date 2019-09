Global Library Collector - narzędzie Facebooka do skanowania telefonu użytkownika

Funkcja ta została nazwana "Global Library Collector" (w skrócie GLC) i znajduje się w kodzie aplikacji. Okresowo skanuje i wysyła metadane bibliotek systemowych na serwer. Jak sprawdziła na przykładzie swojego urządzenia, pobrano z niego 2233 metadanych bibliotek systemowych, a 1162 biblioteki czekały na przesłanie. Na serwerze Facebooka zapisywane są jako powiązane z danym urządzeniem kolekcje. Każda z bibliotek przesyłana jest w postaci skompresowanej, a mianowicie archiwum gzip. Kompresja następuje przed wysłaniem danych na serwer. Użytkownik nie ma żadnej możliwości, aby sprawdzić, co jest pobierane i przesyłane z jego urządzenia.

Facebook scans system libraries from their Android app user’s phone in the background and uploads them to their server



This is called "Global Library Collector" at Facebook, known as "GLC" in app’s code



It periodically uploads metadata of system libraries to the server pic.twitter.com/olwk1BPMoQ