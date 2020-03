Globalna premiera smartfonów Huawei z serii P40 i polskie ceny

No i wiemy już wszystko - producent zaprezentował smartfony P40. Dodatkowo zobaczyliśmy także Huawei Watch GT 2e oraz głośnik Huawei Sound X.

Huawei P40 to smartfony z aparatem fotograficznym Ultra VisionLeica 50 MP i sensorem CMOS Ultra Vision 1/1,28”, który ma "rejestrować więcej światła niż konkurencyjne urządzenia". Huawei P40 Pro ma cztery obiektywy aparatu tylnego: główny 50 MP (f/1,8), ultraszerokokątny CineCamera 40 MP z przesłoną f/1,8, obiektyw do pomiaru przestrzeni kadru oraz teleobiektyw peryskopowy 12MP SuperSensing Zoom (f/3,4) - umożliwia wykonanie zdjęć z 5-krotnym zoomem optycznym i 50-krotnym zoomem cyfrowym. W modelu P40 Pro+ teleobiektyw SuperZoomArray ma specjalną konstrukcję, dzięki której powinien przyjmować więcej światła o różnych długościach fal, co umożliwi wykonanie zdjęcia z 10-krotnym zoomem optycznym i 100-krotnym zoomem cyfrowym.

Jeśli chodzi o aparat przedni, w modelach P40 Pro+ oraz P40 Pro jest to obiektyw 32 MP oraz obiektyw IR do wykrywania głębi. Umożliwia to rozmowy wideo w jakości 1080p FullHD. Wszystkie modele używają procesora Kirin 990 5G, zbudowanego w architekturze Da Vinci. Pozwala to na zastosowanie zaawansowanych algorytmów SI i nowe możliwości edycji zdjęć, a także rejestrowanie wideo w jakości 4K 60fp. W każdym modelu aparat wykrywa gesty, co pozwala na wykonywanie zdjęć bez użycia rąk.

Modele P40 Pro+ i P40 Pro mają baterię 4200 mAh z obsługą technologii HuaweiSuperCharge 40W. Dodatkowo P40 Pro+ obsługuje ładowanie bezprzewodowe 30W, a P40 Pro - 27W. Oba mają możliwość ładowania zwrotnego, co pozwala czerpać z nich moc innym urządzeniom. Huawei P40 to z kolei bateria o pojemności 3800 mAh. Telefony różnią się rozmiarami wyświetlacza OLED. W Huawei P40 Pro+ i P40 Pro jest to 6,58”, w P40 mamy 6,11”. Rozdzielczość wszystkich to FullHD+. Wszystkie modele posiadają wbudowany w wyświetlacz linii papilarnych oraz funkcję FaceUnlock. W oprogramowaniu znajdziemy Androdia (w wersji open-source), nakładkę EMUI 10.1 oraz Huawei Mobile Services (HMS).

Huawei P40 Pro i P40 można zamówić w przedsprzedaży. Ceny to odpowiednio 4299 i 2999 zł. Dodając złotówkę, można zyskać smartwatch Huawei Watch GT 2. Klienci podczas zamawiania mogą sprzedać swój stary smartfon lub inne używane urządzenie elektroniczne. Wycena zostanie odliczona od ceny. Huawei P40 Pro+ pojawi się w czerwcu. Ceny na razie nie ujawniono.