Globalny problem z produkcją i dostawą Nintendo Switch

Nintendo boryka się z problemami z produkcją i dostawą konsol Nintendo Switch na światowych rynkach. Kłopoty producenta są spowodowanie epidemią koronawirusa.

Niedawno włodarze Nintendo wydali oświadczenie o przewidywanych opóźnieniach w produkcji i dostawie konsol Nintendo Switch na terenie Japonii. Niestety, okazało się, że problem jest o wiele większy, niż się spodziewano. Według raportu renomowanego portalu Bloomberg, opóźnienia obejmą również USA i Europę.

Komplikacje te są pośrednim skutkiem problemów w dostawie komponentów produkcyjnych z Chin do Wietnamu. To właśnie na terenie Wietnamu odbywa się znaczna część produkcji podzespołów do konsol Nintendo Switch, przeznaczonych na rynek europejski i amerykański. Przepływ towarów przez chińską granicę jest obecnie znacznie ograniczony i utrudniony z powodu, panującej w Chinach, epidemii koronawirusa i nie wiadomo kiedy nastąpi poprawa tej trudnej sytuacji.

Niefortunnie, kłopoty producenta zbiegają się w czasie z planowaną premierą Animal Crossing: New Horizons. Zabawna symulacja pozwala graczom wcielić się w mieszkańca miasteczka, zamieszkiwanego przez antropomorficzne zwierzęta. Produkcja jest piątą odsłoną hitowej serii gier, która ukaże się na wyłączność konsoli Nintendo. Niestety, prawdopodobne problemy z produkcją Nintendo Switch mogą wpłynąć negatywnie również na sprzedaż nadchodzącego tytułu.

Gra Animal Crossing: New Horizons ukaże się 20 marca 2020 roku, wyłącznie na konsolach Nintendo Switch.

źródło: bloomberg.com