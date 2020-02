Globalny rynek PC zmniejszy się w 2020 roku - ale niewiele

Rynek komputerów PC zmniejszy się nieco w 2020 roku, podobnie jak smartfonów oraz innego sprzętu elektronicznego. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest koronawirus.

W ubiegłym roku odnotowano po raz pierwszy od siedmiu lat wzrost rynku PC - co było spowodowane m.in. zbliżającym się końcem wsparcia dla Windows 7. Firmy nabywały nowy sprzęt z Windows 10, porzucając od razu starsze urządzenia. Dlatego wiele z nich w 2020 roku nie będzie potrzebować nowych komputerów, a jeśli użytkownik prywatny nabył dobry sprzęt w 2019 roku, również nie ma wielkiej potrzeby jego wymiany na lepszy w bieżącym. Oprócz tego hamulcem jest brak jakiś większych innowacji na rynku PC. Koronawirus to trzecia przyczyna - a konkretnie powiązane z nim przestoje w fabrykach produkujących podzespoły. Jednak zapotrzebowanie wciąż pozostanie spore - nie wszystkie firmy nabyły nowe komputery, dlatego analitycy z Canalys oceniają, że rynek zmniejszy się dokładnie o 3,4%. To niewiele.

A jak przekłada się to na konkretne liczby? W ubiegłym rok sprzedano 396 milionów komputerów PC, a więc spadek o 3,4% oznacza sprzedaż 362-382 milionów w 2020 roku. Jednak może to wzrosnąć do 8,8%, jeśli koronawirus nadal będzie powodował przestoje. W obecnej sytuacji największe spowolnienie odnotujemy w pierwszym i drugim kwartale 2020 roku - ilość zamówień zmniejszy się o 10 i 9%, a gdyby wirus nadal powodował straty, w kolejnych kwartałach może to wzrosnąć nawet do 25%. Stabilizacja spodziewana jest pomiędzy marcem a majem - wówczas zobaczymy, jak sprawy potoczą się dalej.

Źródło: TechSpot