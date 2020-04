Glovo – zakupy bez wychodzenia z domu. Sprawdź, jak korzystać z aplikacji?

Chcesz zrobić zakupy bez wychodzenia z domu? Potrzebujesz leków z apteki? A może musisz odebrać ważne dokumenty? Dzięki aplikacji Glovo możesz zamówić dowolny produkt, który zostanie dostarczony pod twoje drzwi w ciągu godziny. Sprawdź, jak to działa.

Spis treści

Ze względu na zagrożenie epidemiczne i ograniczenia z tym związane zakupy z dostawą do domu stają się coraz bardziej popularne. Przez internet możemy kupować nie tylko ubrania czy różnego rodzaju sprzęty, ale także zamawiać jedzenie z ulubionej knajpy czy produkty spożywcze z wybranego sklepu. W obecnej sytuacji to zdecydowanie najbezpieczniejsza forma robienia zakupów. Dostawa dowolnych produktów do domu może być jeszcze szybsza i łatwiejsza dzięki aplikacji Glovo. Możesz zamówić dowolną rzecz o każdej porze, a kurierzy dostarczą ją pod twoje drzwi w ciągu godziny.

Co to jest Glovo?

Aplikacja mobilna Glovo umożliwia kupowanie oraz odbieranie produktów, a także dostarczanie przesyłek w tym samym mieście w przeciągu godziny. Możemy zamówić jedzenie z ulubionej restauracji, produkty spożywcze z wybranego sklepu, lekarstwa z apteki lub inne potrzebne artykuły z wybranego miejsca. Kurier dostarczy nam wszystko pod nasze drzwi. Klienci mają do wyboru kategorie: „Przekąski i napoje”, „Apteki”, „Supermarket”, „Jedzenie” oraz „Cokolwiek” i „Dostawa Express”.

Obecnie usługa funkcjonuje w ponad 26 krajach. W Polsce aplikacja działa w 95 miastach – lista dostępna jest na stronie glovoapp.com.

Jak złożyć zamówienie?

Aby skorzystać z Glovo, należy zarejestrować się na stronie internetowej firmy glovoapp.com lub przez aplikację mobilną (dostępną w App Store oraz Google Play). W sekcji „Zarządzaj metodami płatności” dodajemy kartę debetową lub kredytową (Visa, MasterCard lub American Express), a następnie wracamy do ekranu głównego i ustawiamy adres dostawy.

Kolejnym krokiem jest złożenie zamówienia. Klienci mają do wyboru 3 opcje:

Kupić coś w restauracji, sklepie lub w aptece. Należy wybrać odpowiednią kategorię i zdecydować się na produkt. Przesłać coś z punktu A do punktu B Poprosić o dowolną rzecz. Możemy opisać dokładnie czego potrzebujemy, a kurier postara się to dostarczyć.

Wybieramy termin oraz godzinę dostawy. Realizację zamówienia możemy śledzić w czasie rzeczywistym. W ten sposób widzimy, czy kurier już jest w drodze i za ile powinien być na miejscu. Po dostarczeniu produktów możemy ocenić jakość danej usługi.

Ile to kosztuje?

Założenie konta na stronie lub w aplikacji Glovo nic nie kosztuje. Ceny dostawy są uzależnione od pokonanego dystansu - gdy zamawiasz „Dostawa Express” lub „Cokolwiek”, aplikacja oblicza odległość od punktu odbioru do punktu dostawy i wskazuje na tej podstawie łączny koszt dostawy.

Gdy zamawiasz „Cokolwiek”, poznasz całkowity koszt usługi, kiedy kurier dokona zakupu produktu.

Jeśli zamawiasz z jednego ze sklepów dostępnych w aplikacji, cenę artykułu poznasz wcześniej, a koszt dostawy będzie z góry ustalony, w zależności od warunków naszej umowy z danym sklepem. Szczegóły możesz sprawdzić, klikając wybrany sklep. Dzięki temu przed potwierdzeniem zamówienia poznasz całkowity koszt usługi. Czasami cena produktu może się różnić od wskazanej w aplikacji. Jeśli różnica wynosi mniej niż 30%, Glovo automatycznie przystąpi do zakupu produktu. Zaktualizowaną cenę artykułu zobaczysz, kiedy kurier prześle paragon zakupu. Jeśli różnica w cenie przekracza 30%, kurier skontaktuje się z tobą, aby zapytać, czy nadal chcesz dokonać zakupu. (W przypadku dostaw nocnych do ceny każdego artykułu możemy doliczyć prowizję za obsługę. Wysokość tej opłaty zależy od miasta oraz sklepu i możesz ją sprawdzić, przechodząc do podsumowania zamówienia w aplikacji.)

Metody płatności

Metody płatności różnią się w zależności od kraju. Podczas składania zamówienia zobaczysz dostępne warianty w twoim kraju. Akceptowane są karty kredytowe lub debetowe, w tym Visa, MasterCard oraz American Express. Możliwa jest również płatność gotówką przy odbiorze, wyłącznie w lokalnej walucie.

Więcej szczegółów na temat zamówień oraz ich realizacji dowiecie się na stronie: glovoapp.com