Główny producent Anthem opuszcza Bioware

Jeden z głównych twórców gry Anthem - Ben Irving, po ośmiu latach pobytu w Bioware opuszcza kanadyjskie studio.

Dość niespodziewanie Bioware straciło swojego kolejnego lidera. Ben Irving, bo o nim mowa, pracował w kanadyjskim studiu od 2011 roku. Jego najważniejszym projektem był oczywiście Anthem, przy którym pracował jako główny producent. Irving w swoim pożegnalnym komunikacie nie ukrywa, że opuszcza Bioware na rzecz innego zespołu w branży gier. Niestety na razie nie ujawnił jakiego.

Po ośmiu niewiarygodnych latach w BioWare podjąłem decyzję o odejściu i zaakceptowałem ekscytującą propozycję innej firmy z branży gier. Odkąd pierwszy raz zagrałem w Baldur’s Gate’a wiele lat temu, BioWare był moim wymarzonym miejscem pracy. Zawsze będę wdzięczny wszystkim ludziom, którzy dali mi szansę pracować przy tych świetnych produktach i ze wspaniałymi osobami. Wierzę, że Anthem ma przed sobą świetlaną przyszłość – stoi za nim świetny zespół, a ja nie mogę się już doczekać postępów w projekcie (i grania!) obserwując je z boku. Naprawdę cieszyły mnie interakcje ze społecznością Anthem – czy chodzi o streamy, Twittera czy Reddit – zarówno w lepszych, jak i gorszych czasach. Pozostajecie w dobrych rękach z Jessem Andersonem i Andreem Johnsonem (w których byliście już od jakiegoś czasu). Życzę wam wszystkiego najlepszego. - Ben Irving, ex Bioware

Zdaniem byłego już producenta Anthem, gra ma przed sobą świetlaną przyszłość. Czy będzie tak w rzeczywistości? Śmiem wątpić bowiem w porównaniu do innych looter-shooterów na rynku, Anthem wciąż prezentuje się bardzo biednie. Nie wspominając już o tym, że niebawem przybędzie produkcji Bioware kolejny poważny konkurent - Borderlands 3. Wprowadzenie aktualizacji 1.3.0 i wydarzenia Kataklizm, to chyba za mało, aby uratować Anthem.

Kanadyjskie studio po nie najlepszym przyjęciu dwóch swoich ostatnich produkcji (Mass Effect Andromeda, Anthem) ma coś do udowodnienia. Nie jest żadną tajemnicą, że trwają już wstępne prace nad kolejną odsłoną serii Dragon Age. Być może powrót do gatunku RPG i światów fantasy pozwoli zespołowi wrócić do formy.

Anthem możecie obecnie dostać na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

źródło: pcgamer.com