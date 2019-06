Główny projektant Apple - Jonathan Ive odchodzi z firmy po prawie 30 latach

Ive zamierza otworzyć własną firmę projektową, której głównym klientem będzie? Tak zgadliście to nadal Apple.

Apple w czwartego poinformowało, że Sir Jony Ive - dyrektor do spraw projektowania w firmie opuszcza szeregi Apple. Jonathan skupi się teraz na otwarciu własnej firmy projektowej, której głównym klientem będzie Apple.

Źródło: macworld

"Po prawie 30 latach i niezliczonych projektach, jestem najbardziej dumny z długotrwałej pracy, jaką wykonaliśmy, aby stworzyć zespół projektowy, proces i kulturę w firmie Apple, która nie ma sobie równych". Słowa te wypowiedział Ive w oświadczeniu wydanym przez Apple. "Dziś jest silniejszy, bardziej energiczny i utalentowany, niż w jakimkolwiek momencie historii Apple."

Osobami odpowiedzialnymi za zespoły projektowe w Apple są teraz Evans Hankey - wiceprezes do spraw wzornictwa przemysłowego oraz Alan Dye - wiceprezes do spraw projektowania interfejsów ludzkich. Obaj będą podlegać dyrektorowi generalnemu Apple - Jeffowi Williamsowi.

"Jony jest pojedynczą postacią w świecie designu i jego rola w odrodzeniu Apple nie może być przeceniana, od przełomowego komputera iMac do iPhone'a i bezprecedensowych ambicji Apple Park, gdzie ostatnio wkłada tak wiele energii i opieki". Tak o odchodzącym pracowniku wypowiedział się Tim Cook - prezes Apple. "Apple nadal będzie czerpać korzyści z talentów Jony'ego, pracując bezpośrednio z nim nad ekskluzywnymi projektami i poprzez ciągłą pracę genialnego i pełnego pasji zespołu projektowego, który zbudował. Po tylu latach bliskiej współpracy cieszę się, że nasza współpraca nadal się rozwija i cieszę się na współpracę z Jony'm w dalekiej przyszłości".

Jak zaczęła się przygoda Jonathana Ive z Apple? Jeszcze na początku lat 90 tych Apple było klientem firmy Tangerine, gdzie pracował Ive. Zajmował się wtedy projektowaniem pierwszych laptopów z serii PowerBook dla przedsiębiorstwa z Cupertino. W 1992 roku Jony opuścił Tangerine i na stałe przeniósł się do Apple. Pracował nad Newtonem drugiej generacji i MessegePad'em 110. Kilka lat później Ive znacząco awansował. Został zaangażowany w proces stworzenia zespołu projektantów Apple. To właśnie Jonathan odpowiedzialny jest za projekty kultowych urządzeń takich, jak iMac, iPod, czy największego hitu Apple - iPhone'a.

Ive jest otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Był laureatem nagrody Design Museum's Designer of the Year Award, Medalu RSA Benjamin Franklin, National Design Award i wielu innych. Otrzymał honorowe stopnie naukowe na Royal Academy of Engineering, Rhode Island School of Design, Royal College of Art, University of Cambridge, University of Oxford i Northumbria University. Ive posiada ponad 5000 patentów.