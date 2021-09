Gmail dla Androida pomoże bardziej zawęzić wyniki wyszukiwania

Funkcja ta została po raz pierwszy wprowadzona w Gmailu na komputery PC w 2020 roku.

Gmail na Androida zawsze był dość zaniedbany w porównaniu do swojego desktopowego odpowiednika. Do tej pory, wciąż nie można ustawić i zmienić filtru dla poczty przychodzącej w aplikacji mobilnej, a także nie można korzystać z niestandardowych skrzynek odbiorczych.

Podczas gdy większość pogodziła się z tym, że prawdopodobnie już nigdy nie zobaczy tej funkcji, Google postanowiło przynieść mniejsze, ale nadal bardzo przydatne funkcje do Gmaila na Androida. Firma poinformowała, że wkrótce będzie można korzystać z filtrów wyszukiwania w mobilnym Gmailu, zwanych chips (ang. żetony).

Zobacz również:

Źródło: 9to5Google Źródło: 9to5Google Źródło: 9to5Google

Filtry w mobilnym Gmailu są niemal identyczne, jak te dostępne w wersji desktopowej, po raz pierwszy wprowadzone w lutym 2020 roku. Po uruchomieniu zapytania, znajdziesz wybór rozwijanych menu (lub żetonów) poniżej paska wyszukiwania, które pozwalają na dalsze zawężenie wyszukiwania. Można wybrać konkretnych nadawców lub adresatów, konkretne daty i zakresy dat, a także zdecydować, czy poszukiwana wiadomość e-mail ma załączniki, czy nie.

I have it, running version 2021.08.24.396045863.Release pic.twitter.com/YQw4KQQlHg — John Awad (@johnawad10) September 21, 2021

Żetony są wprowadzane do aplikacji jako zmiana po stronie serwera. Pewien użytkownik Twittera poinformował, że filtry są dostępne dla niego w najnowszej wersji aplikacji, ale instalując najnowsze wydanie Gmaila z APK Mirror nic nie zmienia. Wszystko wskazuje na to, że nowa funkcja pojawi się u wszystkich użytkowników Androida do końca października.