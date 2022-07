Gmail ma już nowy wygląd. Nie zdziw się - może Ci się nie spodobać

W lutym b.r. Google zapowiedziało, że w połowie 2022 Gmail ulegnie wizualnej zmianie. I słowa dotrzymało.

Wczoraj otworzyłem swoją skrzynkę Gmail i jakoś dziwnie mi wyglądała - stała się bledsza, a doskonale znane elementy nieco "odchudzone". Potem przypominałem sobie, że już w lutym Google zapowiedziało, że interfejs Gmaila ulegnie zmianie. Najpierw, jeszcze na wiosnę, możliwość przetestowania nowego wyglądu otrzymali wybrani użytkownicy, w czerwcu sporo osób raportowało, że dostają taką możliwość, zaś od wczoraj nowy wygląd Gmaila ma niemal każdy - czy tego chce, czy nie.

Jaka różnica? Jak dla mnie - gorsza. Skrzynka stała się nieco bardziej "rozmyta" i mniej wyraźna. Zasługa leży w zmianie designu interfejsu na Material 3. Mógłbym dużo pisać na ten temat, ale lepiej pokazać, jak wygląda obecnie Gmail i jak ewoluował przez lata.

Jeśli nowy wygląd nie przypadł Ci do gustu, dobra informacja - nie jesteśmy na niego skazani. Wystarczy wejść do ustawień Gmaila, a tam wybrać powrót do oryginalnego widoku.

Fot.: H Tur/PC World

Dlatego możesz zdecydować, czy preferujesz starszą czy nową wersję skrzynki pocztowej.

Źródło: Google