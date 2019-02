Gmail - trzy nowe, praktyczne funkcje

Pod koniec stycznia miała miejsce duża aktualizacja poczty Gmail. Oto trzy nowe funkcje, które warto poznać.

Jeśli nie wiesz, co się zmieniło, w osobnym artykule wyjaśniamy, dlaczego nowy Gmail na Androida to nie tylko nowy wygląd. Opisywane tutaj nowe funkcje nie u każdego będą od razu widoczne - Google zapowiada ich wprowadzenie w ciągu kilku najbliższych dni. Nie są to może jakieś spektakularne zmiany, ale z pewnością usprawnią codzienne użytkowanie poczty.

Pierwsza nowość to dodanie przycisków "Cofnij" i "Przywróć" w okienku wiadomości. Oczywiście nie trzeba nikomu wyjaśniać, do czego służą. Druga nowa funkcja to ikonka umożliwiająca przekreślanie wybranego fragmentu tekstu - jak podaje Google, była to funkcja, której domagali się sami użytkownicy.

Druga nowość to możliwość pobrania wiadomości e-mail w formacie .EML, co pozwala na jej załadowanie do innych klientów poczty. Pobierana jest cała treść wiadomości, wraz z załącznikami. Funkcja ta dostępna jest po wejściu w menu (trzy pionowe kropki) odebranej wiadomości e-mail.