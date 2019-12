Gmail umożliwi załącznie maila do maila

Nowa funkcja poczty Google pozwala na dołączenie w załączniku innego maila. Ma to posłużyć lepszemu zachowaniu porządku.

Google już od wczorajszej nocy wprowadza nową funkcję do skrzynek Gmail wszystkich użytkowników na świecie. Jeśli jeszcze jej nie masz, cierpliwości - jej wprowadzenie ma zakończyć się dopiero za dwa tygodnie. A jak sprawdzić, czy jest ona już obecna? Po wybraniu maili do załączenia, kliknij na menu (trzy pionowe kropki) i zobacz, czy masz tam opcję załączenia wybranych maili jako załączniki. Możesz także spróbować przeciągnąć maila do załącznika - jak na obrazku poniżej. Jak uzasadnia wprowadzenie nowej funkcji Google, ma ona pomóc w likwidacji "łańcuszka maili", który robi się przy długiej historii korespondencji.

Załączone maile przybierają postać plików .eml. Nie ma żadnego limitu ilości, jakie możesz załączyć do korespondencji. Jeśli odbiorca kliknie na załączony mail, wówczas zostanie on otwarty w osobnym okienku, nie przesłaniając prowadzonej korespondencji. Wprowadzenie nowej funkcji nie wymaga żadnych działań ze strony administratorów ani samych użytkowników.