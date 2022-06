Gmail wkrótce zaskoczy Cię nowym wyglądem - jeśli zaliczasz się do wybrańców

Google w lutym zapowiedziało solidne zmiany w interfejsie Gmaila i już od dzisiaj wchodzą one w życie.

Celem wprowadzenia przez Google zmian ma być ułatwienie wszystkim użytkownikom końcowym (czyli nam, konsumentom) używanie Gmaila, Czatu oraz komunikatora Meeting. To zostało już wprowadzone, teraz czas na odświeżenie interfejsu. Już dzisiaj wybrani użytkownicy (nie wiadomo, na bazie jakich kryteriów dokonywany jest wybór) zobaczą całkiem nowy - jeśli im się nie spodoba, będą mogli powrócić do klasycznego poprzez opcję w menu ustawień. Co z innymi? Powinni otrzymać go w trakcie kolejnych tygodni.

Nowe menu wygląda tak, jak na zrzucie ekranie poniżej. Kolosalnych zmian nie uświadczysz, ale trzeba przyznać, że desing jest rzeczywiście dość świeży i stanowi miłą odmianę od tego, do czego przywykliśmy przez ostatnie lata. Powstał przy wykorzystaniu doskonale znanego ze smartfonów Material You.

Fot. Google

Google deklaruje, że decyzja o wprowadzeniu nowego interfejsu do powszechnego użytku będzie zależeć w dużej mierze od tego, jak testową wersję przyjmą sami użytkownicy. Jeśli chodzi o mnie, nie zaliczam się do wybranych, ale patrząc po zrzutach ekranu widzę - zapewne przez niebieską kolorystykę - podobieństwo do Outlooka. Czy to źle czy dobrze - zależy to od Twojego gustu.

