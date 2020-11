Gmail zadba o Twoje dane osobowe - oto nowe ustawienia prywatności

Google pozwoli na wyłączenie wszystkich nowych funkcji korzystających ze sztucznej inteligencji oraz śledzących nasze wiadomości e-mail w celu wydobycia z nich istotnych informacji. To kolejny krok w celu zapewnienia większej ochrony naszych danych osobowych.

Gmail to jedna z najpopularniejszych usług poczty elektronicznej na całym świecie. W sieci nie brakuje jednak głosów, że wyszukiwarkowy gigant monitoruje każdy nasz ruch i gromadzi setki terabajtów danych o swoich użytkownikach.

Gmail

Po 16 latach od uruchomienia Gmaila, Google przekazuje, że poczta blokuje ponad 99,9% spamu, phishingu oraz złośliwego oprogramowania, które automatycznie trafia do folderu SPAM lub kosza. W dokumentach dotyczących poczty elektronicznej Gmail znajdziemy informacje, które wskazują, że Google zbiera informacje, aby zapewnić jeszcze lepsze doświadczenia. Oznacza to, że nasze dane osobowe są przetwarzane przez wyszukiwarkowego giganta.

Google w nadchodzących tygodniach doda ustawienia do Gmaila, które umożliwią użytkownikom korzystanie z nowych, inteligentnych funkcji takich, jak automatyczne filtrowanie. Będzie to dodatek do istniejącej już funkcji podpowiadania podczas pisania wiadomości - Smart Compose. Google skanuje nasze wiadomości e-mail, aby umożliwić szybsze śledzenie paczek lub dodawanie wydarzeń do kalendarza.

Na szczęście wszystkie funkcje można swobodnie włączać i wyłączać.

Gmail jest także mocno zintegrowany z innymi usługami Google takimi, jak Hangouts czy Meet. Nowe ustawienia pozwolą na wyłączenie inteligentnych funkcji w połączeniu z tymi usługami. Oznacza to, że po ich dezaktywacji Google nie będzie gromadzić naszych danych w celu wyświetlania połączeń o rachunkach, przesyłkach czy rezerwacjach w restauracjach.

Nowe ustawienia z zakresu ochrony danych osobowych pojawiają się w odpowiedzi na prośby użytkowników. Google w dalszym ciagu będzie oferować nowe funkcje, które mają ułatwić korzystanie z Gmaila i powiązanych z nim usług, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby je wyłączyć.

Źródło: phonearena.com