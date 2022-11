Gmail zmieniony na stałe. I nic z tym nie zrobisz

Jak zapowiadało Google, interfejs Gmail uległ zmianie. I nie da się już powrócić do poprzedniego.

O zmianach w poczcie Google pisaliśmy kilka razy. Najpierw w lutym, gdy wprowadzono nowy wygląd dla służbowych kont Gmail. Stał się on domyślnym dla użytkowników biznesowych od kwietnia 2022 roku, a w lipcu wprowadzono go do ogólnego użytku, z możliwością powrotu do poprzedniego. Teraz staje się on domyślnym i jedynym, ale niekoniecznie od dzisiaj dla każdego - wprowadzenie go do wszystkich kont pocztowych ma zająć Google do 15 dni.

A czym nowy interfejs różni się od starego? Przede wszystkim skupia się kooperacji w aplikacjach producenta. Dlatego w lewym rogu ekranu pojawiły się nowe przyciski pozwalające szybko i wygodnie przełączać się pomiędzy tymi rozwiązaniami. Samo okienko stało się "lżejsze" i jaśniejsze, co daje estetyczny efekt. Korzystam z nowego wyglądu od lipca i muszę powiedzieć, że nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków tej przemiany. To nadal ten sam Gmail, który znamy od lat. Dlatego niech nie przeraża Cię zmiana - wszystko pozostaje po staremu, ale nieco inaczej wygląda.

Zobacz również:

Fot.: H Tur/PC World

Źródło: Google