Gnijąca panna młoda - film Tima Burtona na Netflixie!

Jutro na platformie Netflix pojawi się popularny film o tytule "Gnijąca panna młoda", który z pewnością spodoba się fanom twórczości Tima Burtona. O czym opowiada?

"Gnijąca panna młoda" w reżyserii Tima Burtona to film animowany, który w 2006 roku nominowano do Oscara. Fabuła produkcji dzieje się w XIX wieku w małym, wiktoriańskim miasteczku, gdy Victor Van Dort szykuje się do zaaranżowanego ślubu z Victorią Everglot. Ucząc się swojej kwestii, pod wpływem chwili nakłada obrączkę na wystający konar w lesie. Okazuje się jednak, że była to dłoń rozkładającego się ciała młodej kobiety.

fot. Netflix

Gnijąca panna młoda

reż. Tim Burton, Mike Johnson

Tuż przed swoim ślubem Victor zostaje porwany do świata zmarłych przez martwą pannę młodą, która chce zostać jego żoną.

Reżyser: Tim Burton, Mike Johnson

Tim Burton, Mike Johnson Scenariusz: John August, Caroline Thompson, Pamela Pettler

John August, Caroline Thompson, Pamela Pettler Obsada: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Tracey Ullman, Paul Whitehouse, Joanna Lumley, Albert Finney, Richard E. Grant, Christopher Lee, Michael Gough

Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Tracey Ullman, Paul Whitehouse, Joanna Lumley, Albert Finney, Richard E. Grant, Christopher Lee, Michael Gough Gatunek: Musical

Musical Kategorie: O nietypowej tematyce

O nietypowej tematyce Kategoria wiekowa: 7+

Film "Gnijąca panna młoda" oraz inne tytuły będą dostępne na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź także listę premier i nowości października, tutaj.

Zobacz również: