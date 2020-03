GoPro: pokaż, jak spędzasz kwarantannę, możesz otrzymać kamerę

GoPro rzuca wyzwanie HomePro Challenge. Jeśli pokażesz, jak spędzasz w domu czas, możesz wygrać kamerę sportową.

GoPro widzi czas kwarantanny jako możliwość wykonywania wielu kreatywnych zajęć. Wyzwanie HomePro Challenge zachęca do pokazania, jak wyglądają Twoje pomysły na spędzanie wolnego czasu. Może być to niezwykły relaks, radosna twórczość, nietypowe hobby, eksperymenty, itp. Konkurs potrwa do 30 kwietnia. Do tego czasu codziennie będzie wybieranych pięć klipów, których twórcy otrzymają nagrodę. Będzie nią kamera HERO8 Black lub MAX do wyboru. Niezależnie od wybranego modelu, każdy zwycięzca otrzyma dodatkowo 5-letnią subskrypcję GoPro PLUS.

Co istotne - klip nie musi być nagrany za pomocą kamery GoPro. Możesz nakręcić go dowolnym telefonem, aparatem lub kamerą wideo. W edycji nagrania pomoże bezpłatna aplikacja GoPro.

W jaki sposób zgłosić swoje nagranie? Musisz najpierw pobrać wspomnianą aplikację, następnie opublikować za jej pomocą swój klip na Instagramie, YouTube, Facebooku lub platformie TikTok. Podczas publikacji należy przy nagraniu umieścić hashtagi GoPro i HomePro, co umożliwi ich znalezienie. Jak zachęca do udziału w konkursie producent:

Mamy mnóstwo kamer GoPro i subskrypcji PLUS do rozdania, nagrywajcie!.

Przy okazji warto dodać, że do 29 marca kamery HERO8 Black będą dostępne w sprzedaży z niższą ceną - 1649zł.