God of War Ragnarok, Spider-Man 2, Wolverine i wiele więcej. Zobacz co się działo podczas PlayStation Showcase 2021

Wczorajszego wieczora odbył się pokaz PlayStation Showcase 2021. Spodziewaliśmy się po nim wiele, ale Sony i tak udało się nas zaskoczyć. To był pokaz siły marki PlayStation.

Sony po miesiącach milczenia musiało wreszcie przejść do ofensywy. Szczególnie, że gdy japoński producent zabierał głos w ostatnim czasie, to tylko po to, aby przekazać mało optymistyczne wieści. Na przykład informując nas o kolejnych przesunięciach premier, w tym: Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 czy God of War Ragnarok. Sony wie jednak co należy zrobić, aby gracze szybko zapomnieli o ostatnich wpadkach – pokazać mocne zestawienie gier dedykowanych PlayStation 4 i PS5. Tak też się stało podczas PlayStation Showcase. Zebraliśmy dla was wszystkie najważniejsze trailery, zwiastuny, prezentacje i gameplay'e z wczorajszego wydarzenia, tak, aby nic nie umknęło waszej uwadze.

Star Wars Knights of The Old Republic Remake

Pokaz PlayStation Showcase rozpoczął się od „trzęsienia ziemi”, a to za sprawą zapowiedzi remake'u jednej z najlepszych gier RPG w historii - Star Wars Knights of The Old Republic.

Project Eve

Następnie mogliśmy zobaczyć premierowy pokaz ciekawie zapowiadającej się gry akcji – Project Eve.

Tiny Tina’s Wonderlands

Tiny Tina’s Wonderlands, czyli spin-off serii Borderlands otrzymał nie tylko obszerny pokaz z rozgrywki, ale również datę premiery. Fani szalonych strzelanek mogą zaznaczyć w swoich kalendarzach datę 25 marca 2022 roku.

Forspoken

Nie zabrakło również nowego trailera Forspoken, nowego IP od Square Enix, które powstaje wyłącznie z myślą o PlayStation 5.

Rainbow Six Extraction

Ubisoft postanowił przypomnieć nam o przyszłorocznej premierze Rainbow Six Extraction – kooperacyjnej grze w uniwersum R6 Siege.

Alan Wake Remastered

Odświeżona wersja kultowego horroru – Alan Wake, otrzymała nie tylko pierwszy gameplay, ale również datę premiery. Niezwykła historią tytułowego pisarza poznamy już 5 października 2021.

Grand Theft Auto V – Expanded & Enhanced

Zdecydowanie najgorszy pokaz wieczoru. Rockstar już dawno nie rozczarował tak swoich fanów. Pokaz „ulepszonej” wersji GTA 5 i GTA Online to katastrofa. W grze nie widać praktycznie żadnych istotnych zmian pod względem graficznym. Twórcy muszą jednak zdawać sobie sprawę ze stanu swojego „remastera” bowiem premiera GTA 5 Expanded & Enhanced została przełożona na marzec 2022.

Ghostwire Tokyo

Lubicie zakręcone, japońskie produkcje? Jeśli tak, to z pewnością spodoba wam się Ghostwire Tokyo.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Strażnicy Galaktyki jeszcze w tym roku otrzymają swoją pierwszą solową grę. W oczekiwaniu na premierę (26 października 2021), możemy delektować się kolejnym zwiastunem produkcji.

Blood Hunt

Battle Royale z wampirami w roli głównej? O dziwo to może się udać. Zobaczcie trailer z elementami rozgrywki z Blood Hunt.

Deathloop

Również nadchodząca produkcja Arkane Studios była obecna podczas PlayStation Showcase. Nowy zwiastun fabularny Deathloop sprawia jednak, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi.

Uncharted 4: A Thief's End

Uncharted 4: A Thief's End – jedna z najlepszych gier na PS4 otrzyma niebawem aktualizację (oczywiście płatną) pozwalającą wykorzystać potencjał konsoli PS5. Co więcej, tytuł ten trafi również na PC.

Wolverine

Jedna z największych niespodzianek PlayStation Showcase – Wolverine. Najsłynniejszy X-Men otrzyma swój solowy tytuł i to od mistrzów gatunku – Insomniac Games.

Gran Turismo 7

Kultowa seria gier wyścigowych powraca. Podczas PlayStation Showcase otrzymaliśmy nie tylko nowy gameplay, ale również datę premiery. Gra trafi do sprzedaży 4 marca 2022 roku.

Spider-Man 2

Sony postanowiło tak samo zakończyć, jak rozpoczęło pokaz Playstation Showcase, a więc istnym „trzęsieniem ziemi”. Studio Insomniac zaprezentował swój drugi tytuł, and którym obecnie pracuje, a jest to Spider-Man 2. Premiera gry nastąpi w 2023 roku.

God of War Ragnarok

Na koniec została nam największa prezentacja wieczoru – pierwszy pokaz rozgrywki z God of War Ragnarok. Jednego jesteśmy pewni, dla tej gry będzie warto kupić PlayStation 5. Premiera już w przyszłym roku.

Jak wam podobał się pokaz PlayStation Showcase? Dajcie nam znać w mediach społecznościowych.

