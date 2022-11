God of War: Ragnarok na PC - premiera, cena, różnice. Sprawdź, co już wiemy

Już 9 listopada odbędzie się długo wyczekiwana premiera gry God of War: Ragnarok na PlayStation 5 i PS4. Co z wersją na PC? Kiedy możemy się jej spodziewać? Co wiemy o God of War: Ragnarok na PC? Sprawdźcie.

Spis treści

Seria God of War od początku swojego istnienia związana jest z konsolami PlayStation. Tradycję tę przerwał pierwszy nordycki God of War, który ukazał się na PC w styczniu bieżącego roku. Czy najnowsza odsłona cyklu - God of War: Ragnarok, również na szansę trafić na komputery, a jeśli tak to kiedy możemy liczyć na jej premierę? Sprawdźmy.

Czy God of War: Ragnarok pojawi się na PC?

Sony w ostatnich miesiącach i latach przekazało jasny sygnał, że nie zamierza już ograniczać się do własnych platform, czyli konsol PlayStation. Dzięki temu na PC trafiły m.in. takie produkcje jak: Horizon Zero Dawn, Days Gone, Spider-Man czy God of War (2018). Włodarze japońskiego producenta nie ukrywają, że w kolejnych latach chcą, aby również gry tworzone z myślą o PlayStation 5 trafiały na komputery. Dotyczy to oczywiście również God of War: Ragnarok. Właściwe pytanie brzmi zatem - kiedy, a nie czy w ogóle nowy God of War zadebiutuje na PC.

God of War: Ragnarok może trafić na PC już pod koniec 2024 roku (fot. Sony)

God of War: Ragnarok PC - kiedy premiera?

Premiera God of War: Ragnarok na PS5 i PS4 odbędzie się już 9 listopada. Tego dnia nie zadebiutuje jednak wersja na PC, na tą będziemy musieli poczekać, jak długo? Włodarze Sony już wcześniej zapowiadali, że nie chcą, aby gry na wyłączność konsol PlayStation trafiały na inne platformy w rok od ich debiutu. Premiera Ragnarok na PC w 2023 roku zatem odpada. Nadzieję w serca graczy może wlać jednak niedawna premiera gry Sackboy: A Big Adventure na PC. Oryginalnie tytuł ten ukazał się na wyłączność PlayStation 12 listopada 2020 roku. Po niespełna dwóch latach - w październiku 2022, zadebiutował również na PC. Podobny los spotka niebawem grę Spider-Man: Miles Morales, która już 18 listopada trafi na komputery osobiste.

Śmiało możemy zatem założyć, że obecnie włodarze Sony celują w około dwa lata przerwy pomiędzy wydaniem gry na PlayStation i PC. Idąc dalej tym tropem, możemy się spodziewać, że premiera God of War: Ragnarok odbędzie się na PC w ostatnim kwartale 2024 roku.

God of War: Ragnarok - czego możemy oczekiwać na PC?

Znając dotychczasowych praktyki studia Sony Santa Monica możemy śmiało założyć, że do God of War: Ragnarok nie trafi żadne DLC. Wersja PC-towa nie będzie zatem jednocześnie "kompletnym wydaniem". Zamiast tego możemy liczyć na szereg usprawnień i ulepszeń pod względem graficznym. Już God of War z 2018 roku w wersji na komputery pokazał, że topowe PC-ty potrafią "upiększyć" niemal każdą, nawet najlepszą pod względem oprawy graficznej produkcję. Nie inaczej będzie zapewne w przypadku God of War: Ragnarok.

God of War: Ragnarok na PlayStation 5 wygląda rewelacyjnie, ale na PC będzie wyglądać jeszcze lepiej (fot. Sony)

God of War: Ragnarok - cena na PC

Bądźmy szczerzy - w przypadku Sony nie mamy co liczyć na jakiekolwiek ulgi. Oznacza to, że już teraz możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że za wersję PC God of War: Ragnarok przyjdzie nam zapłacić w dniu premiery około 300 - 320 złotych, czyli dokładnie tyle, ile obecnie muszą wydać gracze konsolowi.