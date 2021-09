God of War Ragnarok otrzymał pierwszy gameplay na PS5. Kratos znów w formie

Wreszcie doczekaliśmy się pierwszej prezentacji z rozgrywki w God of War Ragnarok.

Podczas PlayStation Showcase 2021 Sony absolutnie nie zawiodło i pokazało długo wyczekiwany zwiastun God of War Ragnarok. Będzie to bezpośrednia kontynuacja God of War z 2018 roku i według twórców zakończy ona "nordycką przygodę" Kratosa i Atreusa. Jeśli nie mieliście okazji zagrać jeszcze w poprzednią cześć to ostrzegamy was przed spoilerami, które pojawiają się na poniższym gameplay'u.

Niestety wciąż nie poznaliśmy daty premiery gry, ale przedstawiciele Sony Santa Monica podkreślają, że projekt jest już w bardzo zaawansowanej fazie produkcji. Możliwe zatem, że God of War Ragnarok trafi do nas już w przyszłym roku. Warto przypomnieć, że najnowsza część serii trafi zarówno na PlayStation 5, jak i PlayStation 4.

