God of War Ragnarok to najlepsza gra 2022 roku? Recenzje nie pozostawiają złudzeń

Do premiery God of War Ragnarok pozostało co prawda jeszcze kilka dni, jednak możemy zapoznać się już z pierwszymi recenzjami produkcji. Co na temat najnowszego dzieła Sony sądzą recenzenci z całego świata?

God of War Ragnarok zadebiutuje na konsolach PS4 i PS5 9 listopada. Jednak już teraz możemy zapoznać się z recenzjami dziennikarzy z całego świata. Raczej mało kto spodziewał się, że nowe przygody Kratosa będą słabą lub średnią grą. Recenzje nie pozostawiają złudzeń. Aktualnie w serwisie Metacritic, God of War Ragnarok uzyskał ocenę 94 na podstawie 117 recenzji. Co więcej, każda z nich jest pozytywna. Nie zobaczymy ani jednej niskiej lub mieszanej opinii.

Dla porównania, poprzedni God of War uzyskał dokładnie taką samą ocenę. W tamtym przypadku była ona poparta 118 recenzjami.

Co w takim razie chwalą recenzenci, którzy mieli już okazję zagrać w God of War Ragnarok?

God of War Ragnarok - przegląd recenzji

Joshua Duckworth - GameRant - ocena 100

God of War Ragnarok jest grą jedyną w swoim rodzaju. Nie tylko spełnia wysokie oczekiwania, ale także je podważa i wykracza poza nie. Nie ma jeszcze nic podobnego na PS4 czy PS5 i trudno, żeby cokolwiek mogło dorównać jej poziomowi. God of War Ragnarok może i nie wykorzystuje w pełni możliwości PS5, bo nie ma tu nic przełomowego, czego nie dałoby się doświadczyć na PS4, ale jest absolutnym dowodem na to, że wizja, artyzm i kreatywny kierunek znacznie przewyższają możliwości sprzętu.

James Billcliffe - VG237 - ocena 100

Największe wrażenie dają liczne, pełne pasji i zaciekłości walki z bossami, które urozmaicają grę. Wykonują one świetną robotę, wprowadzając unikalne mechaniki, nie wychodząc przy tym na tandetne lub zbyt proste. I tak naprawdę te walki z bossami są symbolem tego, co czyni God of War Ragnarok wspaniałym: to niezwykle udane połączenia wciągającej historii i brutalnej akcji, które tworzą oszałamiający, absorbujący spektakl.

Lloyd Coombes - Dexerto - ocena 100

God of War Ragnarok to złożona, przemyślana gra, która wynosi na jeszcze wyższy poziom wszystko to, co sprawiło, że jej poprzedniczka była niezapomnianym doświadczeniem. Jej historia pełna jest zapadających w pamięć postaci, wplecionych płynnie w serię światów, które wydają się bardziej żywe niż kiedykolwiek, a walka po dziesiątkach godzin nadal dodaje nowe, interesujące elementy. Ragnarok jest tutaj i jest wspaniały.

John-Paul Jones - PSU - ocena 100

God of War: Ragnarok to sequel idealny. Starannie iteracyjna oferta, która pięknie zachowuje istotę gry roku 2018, a jednocześnie wprowadza znaczące ulepszenia, które zwiększają jej i tak już znakomite systemy walki i progresji, God of War: Ragnarok to mięsisty i głęboko emocjonalny epos, który bez wysiłku zapewnia sobie miejsce jednej z najlepszych gier na PS5 i pewnego kandydata na grę roku.

Jordan Middler - VGC - ocena 100